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陸貨輪擱淺野柳漏油危機 是天災也是人禍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業。圖／讀者提供
中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業。圖／讀者提供

中國大陸載重平台船鈺洲啟航貨輪，日前在海上颱風警報發布前十個多小時，駛離基隆港後在野柳外海遇險，船員全數獲救但貨輪擱淺。此案除天災因素，也有人質疑鈺輪被迫在颱風前離港，船長出港時未能察覺險境、未申請緊急返港，也是人禍。

鈺輪十月十四日載運一部橋式起重機、兩部橋式卸貨機進入基隆港，拖船協助泊靠時，疑在推靠時時機出錯，導致撞倒碼頭上的橋式起重機，碼頭也受損。

保險公司分別與中國貨櫃公司、基隆港務分公司洽談理賠，中櫃提出損失量化金額，很快談妥，但與港方磋商碼頭修復費用，從三千多萬元一路談到一億四千多萬元才敲定。

鈺輪業者全權委由保險公司善後並想離港，但港方指船方未提供相當擔保，依法禁止出港。等到敲定理賠金額後，康芮颱風已逼近。

陸貨輪擱淺4大爭議 製表／邱瑞杰
陸貨輪擱淺4大爭議 製表／邱瑞杰

港方通知鈺輪在實施船舶進出港管制前離開基隆港，船務代理業界表示，鈺輪船東和船長考量航行安全，想留在港內避颱，未能如願，十月廿九日被迫出港後，在野柳海域陷入險境，最後擱淺。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民表示說，港口經營是為了航海安全，港方有責任提供船舶避風，不准人家留在港內是不對的。曹質疑港方擔心船留在港內出事要負責任，出了港就沒責任，颱風天就能安心，因為船都被趕出去了。

基隆港務分公司表示，颱風期間只要求貨櫃船、化學品船、大型客輪、高乾舷船舶和吃水較深船舶，在實施船舶進出港管制前出港避颱。康芮颱風來襲時，留在港內避風船舶共九十艘，並無實施淨空措施。

港方說，鈺輪載運三部橋式機具，重心過高，在水上高達達七十公尺，遠超過貨櫃船高度，船方也自知無法在港內避風，所以提出出港避風申請，港方考量在港避風困難性，同意出港。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪表示，自動識別系統（ＡＩＳ）資訊顯示，鈺輪駛出基隆港嘴時，航行時速僅三浬，這時候船長如果能警覺這樣的馬力，肯定無法通過野柳海域，緊急向港方申請進港避難，或許就能保住這艘船，也不會衍生救人驚險場面，及貨輪擱淺等危機。

基隆港 康芮颱風 碼頭 貨櫃 野柳

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