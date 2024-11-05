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鈺洲啟航貨輪油櫃未受損 登船先堵漏

聯合報／ 記者邱瑞杰王勇超／連線報導
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，海事工程人員昨已登上貨輪，著手封堵、巡檢等抽油準備作業。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，海事工程人員昨已登上貨輪，著手封堵、巡檢等抽油準備作業。圖／讀者提供

大陸載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸七日，海事人員昨終於成功登船，展開抽油前置作業，初步檢視油櫃並未受損，因油孔已浸泡在海水中，工作平台船因海浪拍打搖晃，尚無法用吊臂將發電機等機具送上貨輪，昨仍無法抽油。若能順利抽油，將拚三天內完成。

八年前德翔台北貨輪在新北市石門區距海岸約三百公尺的水域擱淺，船身經海浪連日衝擊，裂痕擴大終至斷裂。重油原本零星外洩出現點狀重油汙染，最後變成在石門海岸出現一道長約二公里的油汙帶，岸際也布滿油汙。

鈺輪上月卅日擱淺在野柳岬海岸，船上六個油櫃共裝載二四七噸重油、卅七噸柴油和六二八○公升滑油，讓不少人憂心重演海洋環保及生態災難。所幸經歷康芮颱風考驗，貨輪沒有斷裂。

航港局、保險公司會商善後方案，委由海歷十五號海事工程船負責抽取油料作業，因海象不佳遲無進展，直到昨天上午工程人員才登上鈺輪，先完成堵漏作業。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，一般貨輪在岸際擱淺，船身與礁岩擦撞，外包裝來回摩擦石頭遲早會破，但鈺輪甲板強度每平方公尺可乘載十五噸，結構堅強穩固，加上蜂巢式艙間設計，艙間比一般貨輪多，油櫃形同被隔間包覆，相對耐磨，遇難時油料外洩汙風險較低。

抽取油料後，鈺輪可能報廢。工程人員說，擱淺地點是地質公園海岸，航港局不同意現地拆解，未來應是拆解橋式機後，吊上平台船後載走，船體則載離當地，前往台船基隆廠或其他合適地點拆解。

工程人員昨登輪完成抽油前置作業仍無法抽油。工程人員評估在油孔另做接頭，若海象持續惡劣，不排除用直升機吊掛機具，早日抽油。也考慮尋找更適合的工作船舶，更安全且有效率抽油。

另，七月凱米颱風來襲造成屏東、高雄、台南沿海共八艘商、貨輪擱淺，其中三艘的船東或保險公司有出面處理，但其餘五艘遭棄置當地；航港局表示，已依商港法介入處置，最快月底前先移除一艘，預計明年六月底移除所有擱淺船隻。

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