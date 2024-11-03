防大量有毒濃煙 專家：地下停車場需加裝排煙系統

社區裝充電樁仍存有安全疑慮，學者認為，現行地下室停車場的消防設備規定少，電動車的鋰電池起火前就會釋出大量有毒濃煙，若無排煙系統，再多設備都無濟於事，加裝充電樁一定要有安全法規，尤其消防系統要定期巡檢。

中臺科技大學環境與安全衛生工程系副教授徐一量說，鋰電池起火前會先冒濃煙，煙霧具有毒性，且起火燃燒後無法撲滅，燃燒殆盡才會停歇。電動車若爆炸，即便蓋上滅火毯，裡頭的車體依舊在燃燒，有時還會燒穿，因此周遭須持續灑水降溫。

徐一量提醒，電動車和充電樁若在地下室內，防火設備就須更嚴密，可加裝排煙系統，迅速排除燃燒鋰電池的有毒濃煙，車輛要有間距，避免火勢蔓延，最直接就是設置專區。

徐一量說，可強化停車場的消防設備，但恐怕會動到既有的建築結構，導致費用拉高，擔心造成一般車位二百萬元，電動車位變成三、四百萬元的窘境，需要仔細研議；權宜之計可考慮北市近期研議在地下室裝設一五○公分矮牆阻隔、拉開車輛間距等構想。

成功大學交通管理科學系教授陳勁甫表示，國外電動車充電起火案，使民眾將充電樁視為鄰避設施，裝在社區會引起反彈，選擇加裝在大樓的充電樁要有一定安全規範、保障，尤其消防系統要定期巡檢。