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南韓經驗／強化防災 北市籲中央速修法

聯合報／ 記者楊正海邱書昱郭韋綺鄭朝陽／連線報導

電動車若電池爆炸、失火，搶救相對困難，諸多防災問題待解，南韓已因應修法；台北市電動汽車及充電樁數量全國最多，北市府建議中央盡快修法，除要定期檢驗充電樁、電池，甚至要強化社區充電樁設置區的避難設施。

今年八月一日，南韓仁川市某大廈地下停車場，有電動車突然冒出白色濃煙約廿秒後起火，且疑似消防安全設備未作動，造成百餘輛汽車被燒毀。

北市消防局指出，事發後，南韓修法方向是電動車業者應強制揭露電池製造商名稱和來源，建議地下停車場只允許電量九成以下的電動車進入，公有停車場限制電量八成以下，避免過充造成自燃風險。

地方建管官員說，中央前兩年就喊修法，但至今都看不到條文內容，修法草案還躺在行政院，以致地方無所適從，不少社區住戶也如驚弓之鳥，自然持反對意見。

內政部國土署表示，去年七月已將公寓大廈管理條例修正草案送進行政院，內容包括充電樁設置前須辦理用電安全評估、投保公共意外責任保險，並降低召開臨時區分所有權人會議的連署門檻等，協助社區溝通討論、凝聚社區共識；至於詳細條文等行政院確認後再公布。

國土署表示，不能完全複製南韓的修法方向，執法都有困難，隨便立法不負責任，只會徒增社區紛擾。

由於對電動車和充電樁安全存有疑慮，包含高雄市立聯醫在內的幾家醫院，明令禁止電動車停在地下停車場。聯醫表示，萬一失火，恐因煙囪效應向上竄燒，因此宣布十一月一日起，電動車只能停放地面停車場。

北市消防局指出，瑞典二○二二年的火災統計數據顯示，每十萬輛燃油車起火比率比電動車高了近二十倍，電動車火災的頻率雖較低，但鋰電池有熱失控特性，瞬間產生爆炸、高熱和大量濃煙，危害風險較大，更難搶救。

北市建管處、消防局建議，中央應強化社區充電樁設置區域的防火區畫及避難設施，公安申報也應加入充電樁及配電箱等項目，並對充電樁有定期檢驗機制。交通局則建議中央評估將滅火毯列為電動車標準配備，電動車商應公布電動車事故、危害資訊和瑕疵統計報告。

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