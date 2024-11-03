現場直擊／電動車友善社區 減碳又增值

社區大樓裝充電樁困難重重，最大難關往往是住戶各種質疑，新北汐止區「忠孝大院」社區，有一群人耗時兩年推動充電樁，預計今年底完成建置，管委會盼「電動車友善社區」成為社區名片，也為二○五○年淨零碳排盡心力。

忠孝大院落成五年，兩棟共二三一戶住戶，地下四層停車空間有一七○個車位，社區雖有黃金級綠建築標章，卻未預留充電樁。管委會前年成立「電動車可行性評估小組」，去年六月起遴選充電樁設備廠商，九月開區權人會議提案，但差十票卡關；小組再連署開臨時區權會，今年一月終於通過。

小組召集人鄭智仁坦言，住戶起初質疑充電樁安全性，但小組不厭其煩說明，也用問卷調查民意、分享正反資訊、製作影片解惑，並陸續找四家廠商開說明會釋疑。如今社區只差台電送電、測試驗收就能充電，地下一樓有台電配電室、用戶電表等，走線採高規格的匯流排，不管車位遠近都能布線，也要求廠商投保、配備防火毯。

「基礎設施建置約四八○萬元，先由管委會基金代墊。」小組委員鍾國揚說，將透過類商業模式的長期財務規畫，推出使用者付費的二種優惠方案，住戶可選「早鳥方案」一次付清二萬八千元；或分期六年、月繳五百元，共繳三萬六千元，已有近六十車主願早鳥升級為電動車位。另種是住戶未來有充電需求時，一次付四萬五千元。管委會估計六至八年就能回本。

鍾國揚說，許多新社區都標配充電樁，早點安裝能創造資產價值，電動車友善社區在房價有增加百分之五的優勢，可充電車位的價差也在廿萬元左右。

新北中和區「雙和一品苑」社區屋齡十一年，管委會今年也完成停車場線路槽架，已有二戶申請裝充電樁。管委會監察委員王錦鴻說，起初質疑聲音很多，經向住戶逐一說明，區權大會順利通過，之後車主可接線自家電表，不用公共電力，公共架槽工程費約六、七十萬元，住戶拉線價格視距離長短而異，原則六至十萬不等，成本尚可接受。