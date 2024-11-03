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社區大樓設充電樁 廠商跑10多趟仍卡關

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒陳俊智李成蔭陳儷方／連線報導
社區大樓對電動車充電樁的需求日益增加，但由於住戶的態度、社區的經費分配、甚至法規、台電申請用電條件，都可能成為卡關關鍵。 聯合報資料照片 記者林麗玉／攝影
社區大樓對電動車充電樁的需求日益增加，但由於住戶的態度、社區的經費分配、甚至法規、台電申請用電條件，都可能成為卡關關鍵。 聯合報資料照片 記者林麗玉／攝影

社區大樓電動車充電需求增加，充電樁廠商發現要談簽約須頻跑社區報告、釋疑，來回十多趟是家常便飯，最後也不見得會成功，歸因於住戶態度、社區經費，甚至法規、台電申請用電條件，都可能成為卡關關鍵。

充電樁業者蔡自偉指出，在新竹以北裝充電樁的阻力相對小，因為電動車數量多、需求較大，諮詢後裝設者約六成；中南部阻力大很多，僅約三成裝設。

另一充電樁業者張為光曾經跑過一個社區，從向社區說明到簽約，至少拜訪十次才搞定，近年到社區裝充電樁成功案例約三、四十件。

供電態度曖昧？ 台電否認緊縮

蔡自偉說，公寓大廈反對住戶通常擔心消防、用電等安全問題，其次是如何管理，畢竟社區管委會是多數決，住戶會希望公平管理，不要某些停車位能裝、某些不能裝。至於電力問題，必須向台電申請電力，只要社區的電力配置在符合系統調配、管理，基本上都能裝。

但張為光指出，從中央到台電公司對於充電樁的供電態度都很曖昧，台電美其名願意配合，但門檻卻愈來愈嚴苛，原本只需二、三項資料，迄今多達十項。

據傳，在新竹晴空匯大火後，台電緊縮「表後拉電」（由住戶的電表後方直接拉設電源線路至停車位）充電樁申請案；台電澄清，已確認晴空匯表後拉電充電樁非起火原因，申設充電樁規定無任何更改。

專設一戶電費 比表後拉電便宜

台電表示，目前社區充電樁用電申請有用戶在電表後拉設電源線路、專設一戶供電兩種，二○二二年三月以後取得建照的新建案，要求採專設一戶（停車場新增獨立的電表箱）供電的充電系統，搭配能源管理系統ＥＭＳ及使用離峰電力，用戶有機會享較低電價費率。

經濟部能源署指出，表後拉電的電費與自家電費合併計算，電費採累進費率，電費較貴；至於安全性，能源署認為表後拉電比專設一戶可能較有安全疑慮。

張為光分析，每個社區依據預算選擇配套，預算夠就一次到位，從基礎的電力改善做起，申請新的電表供充電使用；其次是走線規畫，將各充電樁的充電線收納到同一線槽等，若一整套做到好，建置金額上看數百萬元，容易讓住戶卻步而投反對票，好處是社區先把設施做好，住戶比較敢換開電動車。

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