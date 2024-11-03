充電樁不足 2040年全電動車難達標
電動汽車數量近年大幅成長，但社區大樓裝充電樁的比率依然很低，原因是住戶擔憂電動車引發火災等安全問題；地方官員直言，中央修法牛步，導致地方和社區無所適從，沒充電設備怎換電動車？想達成行政院宣示二○四○年新售汽車全面電動化的目標也如天方夜譚。
全國電動汽車從二○二○年一萬一千餘輛，成長到今年九月底前已近九萬輛，內政部國土管理署三年前提出「公寓大廈管理條例」部分條文修正草案，包括設充電樁前要評估用電安全、須投保公共意外險等，但如今仍只聞樓梯響。
國土署昨表示，修正草案已去年七月提送行政院，待行政院院會討論後，依法制作業程序辦理。
電動車集中在六都，為鼓勵節能減碳，各都都補助社區大樓裝充電樁，但往往在區分所有權人會議時卡關，住戶以電動車會起火、電池會爆炸、社區電線老舊、拉線費用高等理由反對，造成社區申領補助的件數偏低、電動車開回既有社區無電可充的窘境。
截至今年九月底，北市電動車已有二萬一千餘輛，但迄今只有十一個社區申領補助裝設充電樁；新北有一萬一千餘輛，也只有十一處社區獲補助裝設；桃園八千餘輛，補助兩年來僅九件；台中一萬二千餘輛，共補助十件；台南七千餘輛，共補助二件；高雄八千多輛，也只補助八件。
桃園建管處長莊敬權坦言，申請補助須檢附區權會表決同意證明，很多充電樁裝設案在區權會就過不了關，所以案件很少。
「推廣最困難問題應該是經費。」新北工務局表示，台電推行專用充電樁電表，但施工金額昂貴，住戶若沒共識分攤經費，很難推廣；另一方法是直接由車主（住戶）「表後拉電」，但要逐一送件到台電審查，還限定用電上限，程序繁瑣，社區也易生衝突。
台南市工務局表示，公寓大廈設充電樁涉及用電、管線、防火區畫、消防安全、保險及經費分攤等問題，但公寓大廈管理條例尚無明確規範，待內政部研議。
台中豐原區一處大型社區管委會一再提案要設充電樁，兩年來都遭否決，一來是接受環保局補助的充電車位必須公用，不得限定特定對象，車位所有權人意願不高，也有人擔心管線老舊、電力超載等公安疑慮。
新北張姓住戶說，他住的社區有住戶申裝充電設備，台電認為電力不成問題，地下停車場設計時也有防火區畫，仍遭開燃油車的住戶在區權會投反對票，理由是電動車燒起來比較危險。
北市內湖區一處社區大樓二年前通過可設充電樁，地下二層樓設有五支，但新竹晴空匯大火和南韓陸續發生社區停車場充電樁釀災，住戶們都心生安全疑慮。有住戶說，中央遲無明確規範，讓這些電動車、充電樁被講得像炸彈般危險。
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