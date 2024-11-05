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超慘！康芮重創龜山島災後畫面曝光 搶修困難繼續封島至明年3月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，大小石塊及海沙捲入休憩區。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，大小石塊及海沙捲入休憩區。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供

龜山島在颱風後就該對外開放登島，這次因遭康芮狂風巨浪侵襲，東北角人員昨天登島勘災，看見島上景物滿目瘡痍，很多指引路牌歪斜、廁所門被吹走，普陀巖遭海水倒灌一度淹水達2公尺，滿是泥濘，就連40噸重消波塊也被打上岸。由於受損嚴重短期難恢復，決定今天起封島至明年3月再開放。

入冬後，東北季風增強，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為了讓龜山島休息及生態復育，每年只開放登島至11月底，休養3個月後，3月1日再對外開放登島。有人形容這次風災是「龜山島開放登島觀光24年來，受損最嚴重一次」，部分整修工程須經過發包施工，本月底前恐怕難以全部復原。

相關人員登島勘災看見的災情遠比預期還要嚴重，放眼看去所有遊憩設施都東倒西歪，海水一度淹進龜山島的信仰中心普陀巖，地面泥濘不堪，碼頭岸邊40噸重消波塊竟遭強風巨浪打上岸，捲起的大小石塊砸毀休憩區座椅，指引路標折斷歪斜，廁所的門也不見了，幾乎無一倖免。

東北角管理處表示，相關服務設施、設備及環境整潔受損嚴重，難以立即恢復原貌，除第一時間先搶通工作動線外，宣布從今天起至11月30日進行封島，進行災後復原，讓島上生態休養生息，明年3月再見。

龜山島的信仰中心普陀巖因海水倒灌，淹水嚴重，地面泥濘不堪。圖／東北角管理處提供
龜山島的信仰中心普陀巖因海水倒灌，淹水嚴重，地面泥濘不堪。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，廁所受損嚴重。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，廁所受損嚴重。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，災損超慘，指引路標折斷歪斜。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，災損超慘，指引路標折斷歪斜。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供
龜山島遭受康芮颱風狂風巨浪侵襲，滿目瘡痍，受損嚴重，月底前無法恢復。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布今天起繼續封島，明年3月再開放。圖／東北角管理處提供

宜蘭 康芮颱風 消波塊 災後 龜山島

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