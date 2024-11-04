龜山島開放觀光24年來最嚴重災情 遭颱風康芮重創

颱風康芮日前重創宜蘭外海龜山島，一度水淹島上信仰中心普陀巖廟宇，連重達40公噸的消波塊也被大浪推到岸上，多處設施損毀，成為2000年開放觀光登島以來最嚴重災情，管理單位已展開復原。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，颱風康芮日前在龜山島帶來強風豪雨，造成島上南北岸2座臨時碼頭都有淤積，堵住通道；南岸堤防的蛇籠更遭浪潮衝擊破壞，島上步道因此受損。

「這是龜山島2000年開放觀光登島以來，最嚴重的災情。」管理處表示，今天與賞鯨船業者登島勘查災情發現，當時疑因強勁風勢，連島上的指引標誌都被吹歪，廁所大門也被吹掉，一度淹水的普陀巖廟宇地上還留有泥濘；甚至原本在岸際重達40公噸的消波塊，也被大浪推到岸上，滿目瘡痍。

普陀巖主委陳宏棋告訴中央社記者，颱風康芮侵襲龜山島時，強勁風勢把大門都吹開，附近低窪地區的積水因此灌入廟內，最深時超過2公尺。廟內供奉的許多神尊一度漂浮起來，連高約1公尺的主神觀世音菩薩也遭波及，必須重新打造。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志說，龜山島從10月30日起就預警性封島，如今島上重創後，管理處隨即展開災後復原工作，目前島上電力已恢復，積水消退，也將怪手機具運往島上協助相關環境整理。

吳建志指出，經有關單位場勘後，確認相關服務設施、設備及環境整潔嚴重受損，短時間內要立即恢復原貌不易，因此從即日起至11月底持續封島，代表今年原定11月底結束的例行性開放登島作業，今年已提前結束。

吳建志表示，這讓島上生態可獲得較長休養生息的時間，希望未來龜山島以重生之姿，再度回到遊客眼前。

宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，雖然今年已無法載送遊客登上龜山島觀光，但相關船家的搭船賞鯨以及環繞龜山島遊程仍會持續推出。