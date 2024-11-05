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高雄台20線明霸克露橋便道 最快10日搶通

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台20線南橫明霸克露橋路段交通中斷，復興端與勤和端同步搶修，居民期盼能提早恢復交通，便利下山。圖／桃源區公所提供
台20線南橫明霸克露橋路段交通中斷，復興端與勤和端同步搶修，居民期盼能提早恢復交通，便利下山。圖／桃源區公所提供

昨又有颱風生成，但康芮颱風上周造成高雄台20線明霸克露鋼便橋及河床便道流失，交通中斷，西段道路難以迅速搶通，東段道路先貫通，東段道路先貫通，3名高雄桃源區民代表從台東下山，再繞路返回山上參加代表會，總共花9小時；公路局表示，預計10日搶通道路。

桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里東西段交通全中斷，公路局前日傍晚搶通台20線南橫往台東方向道路，居民可在保全戒護下通行，解除孤島處境。

桃源區長杜司偉表示，從台東端下山需要戒護通行，算不上真的搶通，溪水不退無法進行修路。

議員高忠德說，桃源區代表會正值定期會，3名區代表從台東下山，翻山越嶺從屏東繞回高雄，最後得以返回桃源鄉代會所在地桃源里開會，路不通，真的很辛苦。

公路局甲仙工務段回應，康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及河床便道流失，因中斷長度約1千多公尺，最快10日下午5時才能搶通。

台29線那瑪夏區聯外道路也剛搶通不久，區長孔賢傑說，路基暫時使用土石堆積而成，很擔心颱風又來沖毀脆弱路段。

康芮颱風 明霸克露橋 那瑪夏

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