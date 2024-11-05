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竹縣司馬庫斯孤島 空勤送進1.5噸物資

聯合報／ 記者胡蓬生曾增勳／連線報導
新竹縣司馬庫斯部落對外交通中斷，150人受困多日，空勤直升機昨送物資，解除斷糧、斷藥危機。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣司馬庫斯部落對外交通中斷，150人受困多日，空勤直升機昨送物資，解除斷糧、斷藥危機。圖／新竹縣消防局提供

康芮颱風肆虐，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落、桃園市復興區新興路落都因聯外道路中斷成了「孤島」，空勤直升機昨天一連3架次飛抵司馬庫斯發送物資、藥物，部落居民響起歡呼聲致謝，新興部落產業道路前晚先搶通，但只限採買物資進出。

司馬庫斯部落聯絡道2號橋遭大水沖斷，居民150人受困部落，由於便道搶通還需要好幾天，內政部前天下午雖派空勤直升機投送物資，但起飛後碰上山區大霧，被迫折返。昨天清晨7時再度啟程，好在天公作美，一早8時就飛抵司馬庫斯部落停車場，3架次投送1.5公噸物資及8.1公斤藥物。

縣長楊文科感謝行政院、消防署協助，考量部落內有幼兒及長者，也準備了紙尿布與奶粉應急。司馬庫斯部落族人也透過臉書致謝各界關心，表示物資都已安全送達部落，物資存糧數量可供給超過1個月以上。

另，桃園市復興區新興部落有62戶約180人，康芮颱風期間，在外工作及住民先行下山，最後剩下34人留守部落，受到唯一聯外產業道路坍方影響，34人受困部落迄今，靠空投物資救援。

復興區長蘇佐璽說，產業道路施工至前晚搶通，但路基剛修復不穩，目前車輛進出限四輪傳動車輛、物資採聯合採買，該路管制一周，先禁止一般車輛通行。

康芮颱風

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