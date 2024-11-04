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颱風康芮農損破13億 台中水梨最傷

中央社／ 台北4日電
康芮颱風造成花蓮香蕉等多品項農作物嚴重受損。聯合報記者王燕華／翻攝
康芮颱風造成花蓮香蕉等多品項農作物嚴重受損。聯合報記者王燕華／翻攝

農業部更新颱風康芮造成的農業災情，經彙整各縣市政府查報資料，截至今天傍晚5時，農業產物及民間設施估計損失累計新台幣13億1682萬元，作物最傷是水梨，產地在台中。

農業部統計，各縣市受損情況，目前以雲林縣損失3億6501萬元，占全台農損金額的28%居冠；其次是花蓮縣損失3億1756萬元、占24%；第3是台中市損失2億9630萬元、占23%；以及台東縣損失1億7865萬元、占14%等較為嚴重。

農產損失方面，累計損失11億2121萬元，農作物被害面積2萬1135公頃，損害程度27%，換算無收穫面積5635公頃。

受損前5大作物，主要是梨，被害面積640公頃，損害程度40%，換算無收穫面積256公頃，損失2億3322萬元，產地在台中。

其他依序是二期水稻，損失2億947.2萬元，主要產地是花蓮、台東。番荔枝損失1億695.1萬元，主要產地是台東。蒜頭損失9175.9萬元，主要產地是雲林。食用玉米損失5226.7萬元，主要產地是雲林、花蓮。

畜產損失累計767萬元，主要是雞、鴨受損。漁產損失累計315萬元，主要是吳郭魚受損。

民間設施損失累計1億8478萬元，包含農田流失及埋沒損失630萬元，主因是農田埋沒6.6公頃、農田流失1.02公頃；農業設施損失3026萬元，主因是水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施損失2133萬元，主因是畜禽舍及堆肥舍倒塌；以及漁業設施損失1億2688萬元，主因是漁船及定置網毀損。

農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可至官網公告專區查閱，災情將持續彙整更新。

康芮颱風 災損

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