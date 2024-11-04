康芮襲擊！宜蘭、羅東運動公園4百多顆樹受損 估11月10日復原
宜蘭縣立體育場今天表示，宜蘭運動公園與羅東運動公園日前受颱風康芮影響，造成400多棵樹受損，近日已展開復原，但因數量較多，約11月10日才能復原完成。
體育場指出，宜蘭運動公園占地27公頃，種植2000多棵樹木；羅東運動公園占地近47公頃，種有6000多棵樹木。日前受颱風康芮侵襲，造成宜蘭運動公園有203棵樹木傾倒、斷枝，甚至連根拔起；羅東運動公園有211棵樹木受損。
體育場表示，風災後已立即清理，2大運動公園內的連外道路、步道、運動場域等與民眾相關部分，都已復原完成，以最快速度讓民眾運動、跑步、打球；至於受損的樹木會先剪修枝幹再補種回去，若樹況不好直接移除，再綜合考量補種適合樹種。
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