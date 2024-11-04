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盡早為梨山居民點亮燈火 台中女力加入復電搶修行列

中央社／ 台中4日電
台電表示，梨山除了未能搶通的力行產業道路部分用戶47戶，其他用戶預計在今晚均能順利完成復電。圖／台電提供
台電表示，梨山除了未能搶通的力行產業道路部分用戶47戶，其他用戶預計在今晚均能順利完成復電。圖／台電提供

颱風康芮造成台中梨山地區多處道路坍方、電桿傾倒，台電人員連日搶修並調派人力以徒步或騎機車前進山區，今天1名女維修工也加入搶修行列，盼盡快為梨山居民點亮燈火。

颱風康芮強風豪雨過後，讓台中梨山地區多處道路坍方，樹倒壓斷電桿，一度造成梨山地區全區共近5000戶全區電力中斷慘況。台電公司今天告訴媒體表示，台電人員挺進山區搶修，因多處道路不通，遂以人工徒步或利用小型機車攜帶簡易搶修工具，協助民眾復電。

台電公司也調度人力前進梨山修復，今天在修復現場發現1名女維修工身影，陳淑楨在台電已有7年時間，任職線路課，主要負責東勢地區線路維修，她今天也前往梨山地區支援，投入高度耗費體力的電力搶修工作。

台電台中區處表示，梨山地區電力復舊作業現仍持續進行中，預計在4日晚間收工前，估計依然未能搶通的力行產業道路約47戶仍待修復；其他用戶在今天收工前能順利完成復電，為梨山居民點亮燈火。

停電 康芮颱風 梨山

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