康芮沖毀花蓮瑞北坑排水路基 恐影響鐵道基座

康芮颱風挾帶豪大雨，淘空花蓮縣瑞穗鄉瑞北坑大排鄰近的道路路基，由於上方就是鐵道橋梁，花蓮縣議員質疑鐵道有安全疑慮。花蓮縣政府會勘後表示，現場沒有立即性危險，將放置消波塊等方式防範災情擴大。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順前往虎頭溪的瑞北坑大排，發現水流依舊湍急，導致一旁道路路面破損，路基被淘空，甚至被淘空的路基上方就是一座東線鐵道橋梁。擔心東部隨時都有可能再下大雨，甚至又有颱風生成，若溪水量大且繼續沖刷路基，鐵道基座可能崩塌，十分危險。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，瑞北坑排水早期是過水路面，有排水匯入，縣府過去有施作6孔箱涵，並在兩端設置引道，這次引道部分路基被沖毀，且靠近鐵路橋墩。不過上周六會勘發現影響程度還好，台鐵公司昨天也有去了解，認為現況不至於影響橋墩。

鄧子榆說，雖然目前路基對鐵路橋墩沒有立即性的影響，不過為避免日後再有大水擴大災情，仍請瑞穗鄉公所緊急應變，看是要放置消波塊或太空包，縣府也跟公所保持密切聯繫，並提供必要協助，將盡快修復路面，提升安全性。