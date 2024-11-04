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蕉農躲過凱米、山陀兒卻不敵康芮颱風 雲林農損累計全台最嚴重

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉木瓜網室因強風吹襲受損，木瓜果樹也受災。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉木瓜網室因強風吹襲受損，木瓜果樹也受災。記者陳雅玲／攝影

康芮颱風夾帶強風豪雨造成雲林縣玉米、水稻等作物受損嚴重，為全台農損最嚴重縣市，雲林縣府已函請農業部建議全品項現金救助，副縣長謝淑亞籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定，民進黨立委劉建國也要求中央用最快的速度啟動天然災害救助。

謝淑亞今天與縣府農業處長魏勝德、林內鄉農會總幹事黃國洲等人到林內鄉了解香蕉、木瓜網室損害情形，劉姓蕉農種植1.5公頃香蕉，躲過凱米、山陀兒颱風，卻躲不過康芮颱風的強風襲擊，再二個月就可採收的香蕉樹被攔腰折斷，保守估計損失近200萬元，吳姓蕉農則是凱米颱風受損後即復耕，沒想到又被颱風襲擊。楊姓木瓜農表示，這次康芮颱風風勢很大，木瓜園網室破損嚴重，他6分地的網室粗估損失上百萬元。

謝淑亞表示，雲林縣這次多項作物都有受損，縣府農業處已兵分多路勘查受損，縣府已於11月2日函文農業部建議全品項現金救助，籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定，讓農民盡快展開復耕，減少損失。

魏勝德指出，康芮颱風10月31日下午從雲林麥寮出海，雲林等同掃到颱風尾，31日下午到11月1日凌晨出現12級陣風，加上雨勢不小，高莖作物食用玉米、硬質玉米、香蕉、二期稻作、蒜頭、花生、大豆、洋蒽、大陸妹等作物及相關設施都有受損，損失金額已逾3.2億元。

劉建國指出，康芮颱風過境的強勁風雨造成海線地區的農業損失尤為嚴重，希望農業部能用最快的速度，啟動天然災害救助，讓農民能減少損失。

雲林縣林內鄉有香蕉果樹不敵康芮颱風吹襲攔腰折斷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉有香蕉果樹不敵康芮颱風吹襲攔腰折斷。記者陳雅玲／攝影
立委劉建國（中）昨在沿海鄉鎮會勘農損情形。圖／劉建國服務處提供
立委劉建國（中）昨在沿海鄉鎮會勘農損情形。圖／劉建國服務處提供
雲林縣林內鄉有香蕉果樹不敵康芮颱風吹襲攔腰折斷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉有香蕉果樹不敵康芮颱風吹襲攔腰折斷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉有香蕉果樹不敵康芮颱風吹襲攔腰折斷。記者陳雅玲／攝影
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康芮颱風

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