蕉農躲過凱米、山陀兒卻不敵康芮颱風 雲林農損累計全台最嚴重

康芮颱風夾帶強風豪雨造成雲林縣玉米、水稻等作物受損嚴重，為全台農損最嚴重縣市，雲林縣府已函請農業部建議全品項現金救助，副縣長謝淑亞籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定，民進黨立委劉建國也要求中央用最快的速度啟動天然災害救助。

謝淑亞今天與縣府農業處長魏勝德、林內鄉農會總幹事黃國洲等人到林內鄉了解香蕉、木瓜網室損害情形，劉姓蕉農種植1.5公頃香蕉，躲過凱米、山陀兒颱風，卻躲不過康芮颱風的強風襲擊，再二個月就可採收的香蕉樹被攔腰折斷，保守估計損失近200萬元，吳姓蕉農則是凱米颱風受損後即復耕，沒想到又被颱風襲擊。楊姓木瓜農表示，這次康芮颱風風勢很大，木瓜園網室破損嚴重，他6分地的網室粗估損失上百萬元。

謝淑亞表示，雲林縣這次多項作物都有受損，縣府農業處已兵分多路勘查受損，縣府已於11月2日函文農業部建議全品項現金救助，籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定，讓農民盡快展開復耕，減少損失。

魏勝德指出，康芮颱風10月31日下午從雲林麥寮出海，雲林等同掃到颱風尾，31日下午到11月1日凌晨出現12級陣風，加上雨勢不小，高莖作物食用玉米、硬質玉米、香蕉、二期稻作、蒜頭、花生、大豆、洋蒽、大陸妹等作物及相關設施都有受損，損失金額已逾3.2億元。