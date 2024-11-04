快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

颱風前夕德基水庫洩洪2農民受困 中市警消架梯救出

中央社／ 台中4日電

台中65歲鄧姓男子與48歲陳姓男子日前在八寶圳溢洪道附近農地工作，結束農忙欲返家時，因上游水庫洩洪，八寶圳溢洪道溢流，無法通行，警消人員架梯救援，2人平安獲救。

颱風康芮來襲，大甲溪上游的德基水庫事前實施預防性水庫洩洪措施。東勢分局今天發布新聞稿指出，鄧男與陳男在10月30日上午7時許，駕車前往八寶圳溢洪道附近農地工作，下午4時農忙結束返家，發現八寶圳溢洪道開始溢流。

警方指出，水流寬達4米，水勢兇猛，2人無法通行，警消到場後，鄧男曾試圖從另一邊水溝涉水而過，被聯合勸退，請他們先返回安全地方等待救援。

警消聯繫農田水利署八寶圳工作站，了解洩洪時間預計至31日上午，颱風康芮來襲，害怕2人在簡陋工寮會有安全之虞，出動搜救人員前往救援，下午6時將鄧男與陳男救出。

東勢分局土牛派出所長黃金條表示，颱風康芮來襲前，已前往八寶圳溢洪道附近以封鎖線將道路做簡易封閉措施，水庫洩洪前也會發送通知給水域附近居民，2名男子可能誤將手機設置飛航模式，才會沒注意到訊息。

東勢分局長林中興呼籲，農田水利署皆會在溢洪道附近設置警告標語，水庫洩洪前也都會廣播、發送通知給在附近活動民眾，警方設置封鎖線即表示前方可能有危險，民眾在看到相關警告訊息時應提高警覺，勿存僥倖心態進入危險水域。

康芮颱風

延伸閱讀

不只銀杏颱風？ 賈新興：9日關島附近有熱帶性低氣壓發展機會

樹根太淺？康芮強襲北市逾2千路樹傾倒 專家：改善樹穴

花蓮瑞港公路坍塌奇美部落受困 縣府加緊搶通

康芮侵台...台中男騎車疑遭路樹砸中亡 家屬網求影像

相關新聞

空勤直升機來了！孤島危局纾解 司馬庫斯一片歡呼

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落對外交通中斷，居民150人受困多日，今天清晨7點多由空勤直升機支援，連續3架次將總重1.5噸物資...

北市路樹倒塌2632件 焚化爐塞爆

康芮颱風過境，雙北市容受創嚴重，北市共通報5133起災情，路樹倒塌2632件最多，焚化爐出現塞場現象，因焚化爐已滿，緊急...

康芮颱風已經走了 高雄桃源3里明天仍停班停課

台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋遭溪水沖毀，高雄市桃源區復興、拉芙蘭及梅山三部落居民交通不便。桃源區公所晚間緊急宣布，基...

司馬庫斯聯絡道被沖斷成孤島 想搶通至少要10天

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道2號橋被大水沖斷，縣府原本預估要在一周內以便道搶通，運送糧食及物資、藥物進部落，縣長楊文科...

康芮重創中橫東段 預計明下午3時搶通天祥至閣口路段

康芮颱風來襲期間，台8線中橫公路山區降下驚人雨量，造成台8線中橫公路東段邊坡多處發生崩坍，導致山上西寶與洛韶地區變孤島。...

康芮重創新北溪南共11萬戶停電 搶修至剩132戶拚今全數復電

颱風康芮重創新北，白天還有1600戶左右停電中，尤其這次溪南地區停電戶數不少，台電台北南區營業處表示，這次跨區處支援全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。