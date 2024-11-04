北市路樹倒塌2632件 焚化爐塞爆

康芮颱風過境，雙北市容受創嚴重，北市共通報5133起災情，路樹倒塌2632件最多，焚化爐出現塞場現象，因焚化爐已滿，緊急開設濱江水資中心當暫放基地。新北昨上午有逾1600戶停電，市長侯友宜到三峽、土城勘災，喊出晚間要完全復電，但到晚間仍有454戶無電。

侯友宜近日頻下鄉勘災，有市民在颱風肆虐後，上月31日迄今已4天無電可用。侯友宜說，停電數據是冰冷數字，市府與台電等單位通力合作，人民需要的是盡快復電，早日恢復正常生活。

台電表示，截至昨天晚間8時，新北尚有454戶，包括三峽130戶、新店108戶、汐止及坪林各94戶。

新北有241所學校災損，包括淹水、樹木傾倒、漏水、雨遮破損、磁磚掉落及校門受損，強烈陣風一度造成28校停電，昨全數復電。三峽區明德高中圍牆倒塌、體健館屋頂破損，侯昨勘察指示全府總動員復原，確保學生上課安全。

康芮颱風已遠離，台北市仍待復原，市長蔣萬安說，主幹道、8米以下巷弄今天上班上課前要復舊完成。繼先前2名公園處同仁因清理傾倒路樹受傷，昨又有義消在切割樹木時，遭鏈鋸割傷右大腿造成撕裂傷。

北市環保局長徐世勳說，清潔隊員災後清理環境，且兼顧處理家戶垃圾，焚化廠進場車次昨達2263車次、約8114公噸量，災後樹木廢棄物只要長度50公分、直徑15公分以下都先進爐焚燒，因北市三場區都滿了，要移往山豬窟較遠，副市長李四川緊急協助開設濱江水資中心暫放。

另，強風豪雨造成花蓮南區稻米大量倒伏，縣府統計，農糧作物整體受害總面積約4159公頃，損失達1億5882萬元。農業部公告全縣農產業全品項，均納入現金救助地區，符合救助條件農友即日起至15日起可至鄉鎮市公所申請。