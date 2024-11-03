快訊

陳啟昱涉弊案失聯遭爆已離婚 前妻曾姿雯發聲：凡事都有原因

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

子瑜來了！專程返台挺姐妹淘 跟媽媽聯手應援Elkie莊錠欣

花蓮瑞港公路坍塌奇美部落受困 縣府加緊搶通

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮瑞港公路花64線受颱風康芮挾帶大量雨水及強風影響，導致10.8公里處邊坡土石沖刷、坍塌，花蓮縣政府建設處加緊展開災後復建搶通工作，確保民眾通行安全無虞。

瑞港公路為貫穿海岸山脈的鄉道，連接縱谷的瑞穗鄉與濱海的豐濱鄉，是奇美部落族人唯一聯外道路；颱風康芮過境時，造成10.8公里處土石沖刷坍塌，交通受阻。

奇美部落也因颱風停電數日，造成族人生活不便，但受到交通阻斷影響，台電工程人員只能等道路搶通後，才能進入部落巡查檢修。

瑞港公路每遇颱風或強降雨即發生坍方或路基流失等災害，目前縣府建設處正針對花64線2K至22.5K進行彎道改善及道路安全提升工程（第二期），所幸颱風康芮並未損害工程主體。

建設處發布新聞稿指出，發生坍塌10.8公里處，經現場勘查發現，因屬於山崩與地滑地質敏感區及地質遺跡敏感區，無法承受大雨沖刷而下的土石；為加速復建讓道路通行，建議採用貨櫃工法，以提升邊坡穩定性，也考量到民眾通行權益，縣長徐榛蔚立即裁示，協請工程單位即刻進行災後復建搶通工作。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮襲台97萬戶停電「已復電99%」 台電：停電時間顯著縮短

花蓮海岸堆漂流木民眾聞香來 林保署：未開放撿拾

康芮侵台...台中男騎車疑遭路樹砸中亡 家屬網求影像

強颱康芮影響菜價不如山陀兒？農糧署這樣說

相關新聞

司馬庫斯150人受困有斷糧、斷藥危機 卓揆指示空勤支援…無奈老天不幫忙

康芮颱風過後，新竹縣司馬庫斯部落因對外交通中斷，有150人受困，目前糧食、藥物供給都成問題，行政院長卓榮泰上午到義民廟參...

復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

台灣於1日上午始脫離康芮颱風暴風圈，造成台灣曾停電戶數為近年颱風之最逾97萬戶的紀錄，台電動員最大量能展開搶修作業，並持...

颱風災後搶修 太平山國家森林遊樂區11/6日恢復開放

受康芮颱風影響，太平山國家森林遊樂區內宜專一線11k路基崩塌及部分設施毀損，經林業署宜蘭分署進行設施搶修及環境清理後，訂...

北市颱風整備到復舊已邁百小時 公園處2傷、1義消遭鏈鋸割大腿

儘管康芮颱風已遠離，不過台北市因災情嚴重，市長蔣萬安指示，主幹道、八米以下巷弄周一上班課前復舊完成。不過繼先前2名公園處...

康芮重創花蓮農損逾1.5億 全縣農產業全品項現金救助開放申請

颱風康芮強風豪雨重創花蓮南區稻米，幾乎倒伏，縣府統計，農糧作物整體受害總面積約4159公頃，損失金額高達1億5882萬元...

南投又見孤島村！居民返家翻越倒木落石 路旁紮營過夜

康芮颱風重創高山公路，台14甲線接台8線中橫公路大禹嶺至梨山交通均中斷，位在大禹嶺與梨山間的南投仁愛榮興村淪孤島，居民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。