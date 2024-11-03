快訊

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

影／萬聖夜搭機驚魂！客機貨艙突傳敲擊聲 機師折返破門「竟沒半個人」

獨／吳忠達戰死烏克蘭 曾立遺言「若我發生意外，讓我留在這裡」

復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
康芮颱風造成曾停電戶數逾97萬戶的紀錄，目前已復電超過99%。圖為台電屏東區處同仁支援至新北市深坑區，在夜間仍進行搶修。（台電提供）
康芮颱風造成曾停電戶數逾97萬戶的紀錄，目前已復電超過99%。圖為台電屏東區處同仁支援至新北市深坑區，在夜間仍進行搶修。（台電提供）

台灣於1日上午始脫離康芮颱風暴風圈，造成台灣曾停電戶數為近年颱風之最逾97萬戶的紀錄，台電動員最大量能展開搶修作業，並持續增派人力支援搶修困難地區，截至目前已復電超過99%用戶，相較過往規模相當的颱風，停電時間已顯著縮短。台電也感謝地方各層級單位及時支援，協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。

台電指出，截至3日下午3時，造成全國曾停電戶數973,506戶，其中965,342戶已修復，已復電逾九成九，剩餘8,164戶尚未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區，台電正在全力搶修中，包括花蓮縣2,065戶、新北市1,591戶、台中市1,400戶、桃園市1,208戶、臺東縣998戶及南投縣848戶等。

台電表示，受康芮颱風影響，大型樹木、電桿倒斷嚴重，等待道路搶通不僅延長了整體搶修時間，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時，以一個工班（5至6人）的工作量，一天拉設兩座電桿已十分快速，若搶修車輛等重機具因道路中斷而無法進場維修，對復電期程的影響更甚。台電同仁挺進山區搶修時，往往須以人力徒步進入，拚的就是要更快一步為民來電。

台電表示，市區民生用電大多已完成復電，地方政府持續恢復市容，然而山區因用戶分布幅員遼闊，有時一條兩、三公里的線路僅有2、3名用戶，使清零作業變得極端嚴峻，最後10戶的復電工作量甚至比平時復電1萬戶還要龐大。台電不畏艱難連夜趕工，惟部分山區及偏遠地區因道路無法搶通，仍需時間等候復電，尚請民眾予以體諒和包容。

颱風導致大型樹木、電桿倒斷嚴重，道路中斷，搶修車輛等重機具無法進場維修。台電挺進山區搶修時，須以人力徒步進入。圖為台中區處同仁徒步進入梨山地區搶修。（台電提供）
颱風導致大型樹木、電桿倒斷嚴重，道路中斷，搶修車輛等重機具無法進場維修。台電挺進山區搶修時，須以人力徒步進入。圖為台中區處同仁徒步進入梨山地區搶修。（台電提供）
康芮颱風造成大型樹木、電桿倒斷嚴重，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時。圖為花蓮地區災損情形。（台電提供）
康芮颱風造成大型樹木、電桿倒斷嚴重，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時。圖為花蓮地區災損情形。（台電提供）

停電 康芮颱風

延伸閱讀

復電99% 台電：停電時間已顯著縮短

康芮颱風強力襲台！釀3死692傷、農損增至7.8億

颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

颱風康芮釀3死692傷、農損7億 仍有逾萬戶待復電

相關新聞

司馬庫斯150人受困有斷糧、斷藥危機 卓揆指示空勤支援…無奈老天不幫忙

康芮颱風過後，新竹縣司馬庫斯部落因對外交通中斷，有150人受困，目前糧食、藥物供給都成問題，行政院長卓榮泰上午到義民廟參...

復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

台灣於1日上午始脫離康芮颱風暴風圈，造成台灣曾停電戶數為近年颱風之最逾97萬戶的紀錄，台電動員最大量能展開搶修作業，並持...

北市颱風整備到復舊已邁百小時 公園處2傷、1義消遭鏈鋸割大腿

儘管康芮颱風已遠離，不過台北市因災情嚴重，市長蔣萬安指示，主幹道、八米以下巷弄周一上班課前復舊完成。不過繼先前2名公園處...

康芮重創花蓮農損逾1.5億 全縣農產業全品項現金救助開放申請

颱風康芮強風豪雨重創花蓮南區稻米，幾乎倒伏，縣府統計，農糧作物整體受害總面積約4159公頃，損失金額高達1億5882萬元...

南投又見孤島村！居民返家翻越倒木落石 路旁紮營過夜

康芮颱風重創高山公路，台14甲線接台8線中橫公路大禹嶺至梨山交通均中斷，位在大禹嶺與梨山間的南投仁愛榮興村淪孤島，居民進...

颱風吹倒樹木拉斷電桿...台電推進困難 梨山尚有1200戶停電

台電台中區營業處統計，康芮颱風影響，造成梨山地區電桿傾斜10桿、倒斷9桿，電線、電力器具受損難以統計，雖經台電人員日以繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。