復電超過99%！康芮颱風累積曾停電戶數達97萬戶 為近年之最

台灣於1日上午始脫離康芮颱風暴風圈，造成台灣曾停電戶數為近年颱風之最逾97萬戶的紀錄，台電動員最大量能展開搶修作業，並持續增派人力支援搶修困難地區，截至目前已復電超過99%用戶，相較過往規模相當的颱風，停電時間已顯著縮短。台電也感謝地方各層級單位及時支援，協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。

台電指出，截至3日下午3時，造成全國曾停電戶數973,506戶，其中965,342戶已修復，已復電逾九成九，剩餘8,164戶尚未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區，台電正在全力搶修中，包括花蓮縣2,065戶、新北市1,591戶、台中市1,400戶、桃園市1,208戶、臺東縣998戶及南投縣848戶等。

台電表示，受康芮颱風影響，大型樹木、電桿倒斷嚴重，等待道路搶通不僅延長了整體搶修時間，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時，以一個工班（5至6人）的工作量，一天拉設兩座電桿已十分快速，若搶修車輛等重機具因道路中斷而無法進場維修，對復電期程的影響更甚。台電同仁挺進山區搶修時，往往須以人力徒步進入，拚的就是要更快一步為民來電。