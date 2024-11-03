司馬庫斯聯絡道中斷150人受困 卓榮泰：全力協助

行政院長卓榮泰今天說，颱風康芮導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，約有150人受困，感謝新竹縣長楊文科與團隊搶修，過程中若需國軍，將全力協助並與地方配合。

新竹縣新埔褒忠義民廟今天舉辦義民廟秋祭大典，卓榮泰、客家委員會主任委員古秀妃、新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華等人出席，共同祈求國泰民安、風調雨順及地方繁榮發展。

卓榮泰致詞說，竹縣司馬庫斯受此次颱風影響，對外聯絡道路受損嚴重，約有150多人受困，感謝楊文科與縣府團隊在不好的環境下極力搶救疏通。

卓榮泰表示，若在過程中需要協助，國軍將會做好萬全準備，跟縣府與地方配合。

楊文科致詞說，司馬庫斯部落聯絡道斷裂，縣府協助搶救至今，但因山區有慢性病患急需藥物，除持續搶修道路外，也會先以人力送藥品、糧食及物資進山，協助民眾，此外預計今天內完成便橋，搶通部落交通。