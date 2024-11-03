快訊

台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

曾姿雯去年已與陳啟昱離婚 知情人士證實：和台鹽無關是其他因素

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

司馬庫斯聯絡道中斷150人受困 卓榮泰：全力協助

中央社／ 新竹縣3日電

行政院長卓榮泰今天說，颱風康芮導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，約有150人受困，感謝新竹縣長楊文科與團隊搶修，過程中若需國軍，將全力協助並與地方配合。

新竹縣新埔褒忠義民廟今天舉辦義民廟秋祭大典，卓榮泰、客家委員會主任委員古秀妃、新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華等人出席，共同祈求國泰民安、風調雨順及地方繁榮發展。

卓榮泰致詞說，竹縣司馬庫斯受此次颱風影響，對外聯絡道路受損嚴重，約有150多人受困，感謝楊文科與縣府團隊在不好的環境下極力搶救疏通。

卓榮泰表示，若在過程中需要協助，國軍將會做好萬全準備，跟縣府與地方配合。

楊文科致詞說，司馬庫斯部落聯絡道斷裂，縣府協助搶救至今，但因山區有慢性病患急需藥物，除持續搶修道路外，也會先以人力送藥品、糧食及物資進山，協助民眾，此外預計今天內完成便橋，搶通部落交通。

康芮颱風

延伸閱讀

立委爭取台東農損及漁港救助 卓榮泰允研議處理

原民禁伐補償通過6萬遭批「草率」 卓榮泰：是「檢討」

總預算卡關 卓榮泰：憂部分委員錯誤解讀 非常不好

總預算案互槓傅崐萁質疑瞧不起原住民？ 卓榮泰：無法消受

相關新聞

司馬庫斯150人受困有斷糧、斷藥危機 卓揆指示空勤支援…無奈老天不幫忙

康芮颱風過後，新竹縣司馬庫斯部落因對外交通中斷，有150人受困，目前糧食、藥物供給都成問題，行政院長卓榮泰上午到義民廟參...

康芮重創花蓮農損逾1.5億 全縣農產業全品項現金救助開放申請

颱風康芮強風豪雨重創花蓮南區稻米，幾乎倒伏，縣府統計，農糧作物整體受害總面積約4159公頃，損失金額高達1億5882萬元...

颱風吹倒樹木拉斷電桿...台電推進困難 梨山尚有1200戶停電

台電台中區營業處統計，康芮颱風影響，造成梨山地區電桿傾斜10桿、倒斷9桿，電線、電力器具受損難以統計，雖經台電人員日以繼...

中橫路斷西寶洛韶成孤島50人受困 空勤空投720公斤物資

台8線中橫公路東段因403強震遭重創，好不容易慢慢復原，卻遇上強颱康芮狂風豪雨，道路再度中斷，西寶、洛韶地區土石崩落成為...

颱風過後環境災難 台南海岸蚵棚被打散滿目瘡痍

康納颱風使台南超過5800個蚵棚全軍覆沒，蚵農損失慘重，海岸也付出慘重的環境代價，海岸線布滿蚵棚被打散、打爛的數萬根竹子...

桃園復興路斷樹倒停電嚴重 台電全力搶修剩1006戶停電

康芮颱風肆虐，桃園市復興區不少道路坍方嚴重，至今尚未修復，羅馬公路沿線的奎輝、長興里及澤仁里溪口部落至今停電、義盛里半數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。