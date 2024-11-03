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準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

天祥至合歡山區仍有50居民受困 空投逾7百公斤物資

中央社／ 花蓮縣3日電

颱風康芮過後，位於中橫公路的西寶、洛韶地區，因土石崩落，聯外道路崩塌、交通阻斷，至少50名居民受困；空勤直升機今天2趟空投物資，共728.2公斤，解災民燃眉之急。

太魯閣國家公園管理處表示，目前天祥以上路段至合歡山區，仍處於停電、停話及交通中斷情況，公路單位已展開災情巡查、回報及搶修工作。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天表示，昨天晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，秀林鄉西寶、洛韶地區，因土石崩落，聯外道路崩塌阻斷交通，搶通期限未知，目前獲報有50名居民受困，形成孤島，因此申請航空器運補物資。

接獲花蓮縣消防局申請後，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機，上午8時許飛往德興棒球場落地，進行物資裝載，之後起飛前往第1運補點西寶國小，山區雲層影響由海上爬升，完成風險評估、高低空偵察及馬力檢查後開始空投，空投物資407.4公斤，返回德興棒球場進行第2次運補。

第2趟為洛韶地區空投，上午9時28時完成物資320.8公斤空投，隨即飛返花蓮機場，圓滿完成任務。

康芮颱風

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