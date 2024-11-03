快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

颱風康芮釀3死692傷、農損7億 仍有逾萬戶待復電

中央社／ 台北3日電

颱風康芮肆虐，中央災害應變中心今天指出，全國災情共計1萬769件，釀3死、692傷，農損近新台幣7億元，全國曾停電96萬7537戶，仍有1萬504戶待修復，估明天可復電。

中央災害應變中心上午召開第12次工作會報，消防署報告指出，這次颱風災情共計1萬769件，並造成3人死亡、692人受傷。

另外，新竹縣尖石鄉司馬庫斯道路中斷成孤島，2號橋被沖斷約50公尺而無法通行，預計今天傍晚前可搶通，若未完成將協調申請空投物資。

收容安置部分，衛福部表示，目前仍共有4縣市開設收容處所（基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣），計10處，收容安置共151人。

衛福部提到，桃園市復興區光華國小為避難收容處所及物資存放點，因對外道路中斷致無法運送物資，昨天已完成空投，最快今天傍晚可完成通行，評估暫不需再空投；司馬庫斯既有公所物資存放點，因目前物資需求為平日存量3倍，待路通後將送補充物資進部落。

水電維生部分，經濟部說，全國曾停水6萬3016戶，都已完成修；全國曾停電96萬7537戶，待修復1萬504戶，預估明天中午完成供電。

農業部指出，目前通報農業災損總計約6億9953萬元，以花蓮縣損失2億2682萬元（占32%）及雲林縣損失1億7854萬元（占26%）較為嚴重。產物損失以二期水稻較嚴重，損失1億7504萬元，其次為番荔枝、蒜頭、食用玉米及落花生等。

交通部表示，公路災阻路段仍有9處，包括台中市和平區台8臨37線（中橫便道）路基毀損，預計7日搶通；台中市和平區台8線線83K（梨山路段）路面塌陷掏空，預計5日搶通；南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷，預計4日中午搶通。

環境保護工程設施災損部分，環境部說，目前有7處災損，多屬環保設施的鐵皮、大門、監視器等輕微毀損，並無影響操作營運；全國各地環境已加速復原中，目前無縣市提出支援請求。

根據環境部統計資料顯示，督導全國地方環保局全面出動環保清潔人力2萬4836人次、4423車次，國軍支援765人次，共清除2萬4648公噸一般廢棄物（含垃圾與污泥）。

康芮颱風

延伸閱讀

熱帶性低氣壓形成 吳聖宇：恐成22號颱風銀杏

康芮過境有住戶未復電上千災情未處理好 蔣萬安下令3指示

康芮強颱過境送禮物？ 台東三仙台赫見「黃色飛碟」…

颱風康芮釀全台6.3萬戶停水 台水已全面修復

相關新聞

康芮強颱過境送禮物？ 台東三仙台赫見「黃色飛碟」…

強颱康芮過境，台東三仙台竟引來飛碟引起大家議論？原來，這個遺留在台東縣三仙台海岸上「黃色飛碟」，其實是「海象資料浮標」。...

蔣萬安臉書嗨白晝之夜被罵颱風未復舊…也有留言挺萬安

台北市昨在大安森林公園舉辦白晝之夜，市長蔣萬安也在臉書貼文今年白晝之夜活動，表示在城市享受多元藝術和自然生態，非常適合大...

康芮過境有住戶未復電上千災情未處理好 蔣萬安下令3指示

儘管康芮颱風已遠離3天，不過北市街道仍許多路樹倒未完成清理，市長蔣萬安上午緊急召開災後復原第2次工作會報，據統計，北市仍...

總統宜蘭勘災 要求調高救助金

總統賴清德昨到宜蘭勘災時宣布，康芮颱風災情補助將「從寬、從速、從優」，現行救助金額多年未調整，他要求農業部研究調高金額。...

新北1600戶仍停電…偏鄉已3天3夜無電 台電拚搶修：比用戶急

新北市截止今天晚間9時為止，仍有1600戶停電，影響民生用電。市長侯友宜今天曾說，盼望2日全面恢復供電。台電表示，直至深...

侯友宜視察山區災後復建 指示農損需從寬認定

颱風康芮造成台灣多處災情，新北市長侯友宜今下午前往坪林及石碇視察電力及道路恢復情形，農業局也報告關於筊白筍、茶葉等損失狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。