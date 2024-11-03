總統宜蘭勘災 要求調高救助金

總統賴清德昨到宜蘭勘災時宣布，康芮颱風災情補助將「從寬、從速、從優」，現行救助金額多年未調整，他要求農業部研究調高金額。農業部長陳駿季現場回應，今年起會定期滾動檢討，每年11月底確認，其他救助精進作為也一併檢討。

康芮颱風釀災，截至昨天下午5時，全台農業災情損失金額達6億9953萬元。毀損作物以2期水稻最慘烈，損失金額1億7504萬元。縣市以花蓮縣損失2億2682萬元最嚴重，雲林縣損失1億7854萬元、台東縣損失1億7772萬元、新北市損失1881萬元、台中市損失1832萬及南投縣損失1793萬元。

康芮颱風在宜蘭降雨上千毫米，賴清德、陳駿季昨在三星、員山視察銀柳與金柑受損情況。賴清德說，這次農損救助「從寬」部分，農業部宣布宜蘭農損全品項現金救助，意味不用勘查向農業部申請，只要經登記氣象參數，都可申請現金救助。

「從速」的部分，賴清德指出，縣府跟鄉鎮市公所要協助農民提出申請，公所趕緊現勘，縣府接案盡快送往中央，中央就能撥款；農業部也加入科技，用更進步的方式縮短申請時間。

至於「從優」，賴清德了解種金柑的農民心聲，災後收成和金額都大減，確實辛苦，要求農業部研議調整天災現金救助金額。

陳駿季說，農業天災救助金額今年起定期滾動檢討，根據成本精算，每年11月底確認；另也放寬申請時間，過去要10個日曆天，這次放寬到2周，必要時可再延5天。農業部也開發App，鼓勵鄉鎮市區公所使用相片採認，只要相片看得出災損率超過20%，中央就直接採認，不必再現場勘查。

台東農損慘重，初估逾50公頃，釋迦及稻米逾6成損害，副總統蕭美琴昨偕農政官員勘災，有農民哽咽請求免去繁雜的農損現勘，直接給予救助；縣長饒慶鈴也請命，台東農損品項多，地方人力不足，希望中央一併免勘。農業部次長胡忠一說，會縮短申請補助作業時間，免現勘部分，尊重縣府查報的資料。

行政院長卓榮泰則到蘭嶼、綠島了解台電基礎設施及學校受損情況，卓說，康芮颱風造成蘭嶼近2000戶停電，昨已復電，中央花10億元執行蘭嶼全島電纜下地工程，台電保證可提前至明年中旬完成。