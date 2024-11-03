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颱風康芮釀全台6.3萬戶停水 台水已全面修復

中央社／ 台北2日電

颱風康芮造成全台多處嚴重災情，台水表示，自來水供水系統也遭受損害，共造成6萬3016戶停水，台水投入986人次，出動各式車輛265車次搶修後，已於今天晚上8時完成修復，供水端全面復水。

台水今天晚間透過新聞稿表示，颱風康芮夾帶強風豪雨，導致部分地區水源河道因山區崩塌而淤積土石，場內沉沙池及取水口等設備被土石流淹沒，嚴重阻塞影響取水，台水24小時監控進水狀況，如有異常隨即派員清理取水口避免阻塞。

台水指出，尤其在花東地區，人員前往搶修的道路，受到封閉阻斷或路樹倒塌，搶修不易，針對災情嚴重的地區，台水加派人員、車輛機具、水車投入搶修及運補作業，爭取及早全面復水，減緩民眾用水的不便。

台水提到，面對57年來首個登陸的秋颱，關注颱風動態嚴防災害，共計召開4次工作小組會議，滾動檢討應變措施，並啟動跨區支援機制，加大搶修量能，這次搶災共投入986人次，出動各式車輛265車次，各式機具7車次，於風雨中無懼艱難戮力搶修。

台水表示，感謝台電公司配合優先復電，供料及施工廠商積極配合，用戶體諒颱風期間停水帶來的不便，如有用水問題，請立即撥打24小時免付費1910客服專線。

康芮颱風

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