協助復原 海軍水下作業大隊清除長濱漁港水下礙航物
颱風康芮造成全台各地災情，海軍一九二艦隊水下作業大隊今天在台東長濱漁港，協助執行「水下礙航物搜索清除作業」，恢復漁港運作，使民眾盡早恢復正常生活。
台東縣政府昨天指出，颱風康芮帶來的強風驟雨，導致長濱、成功小港及東河金樽漁港多艘膠筏翻覆、沉沒，部分漁船因強風碰撞受損，漁會及漁民正加緊安排吊車將受損船隻拖吊上岸。
海軍司令部今天晚間在臉書粉絲專頁發文指出，一九二艦隊水下作業大隊於台東長濱漁港，協助執行「水下礙航物搜索清除作業」，並強調與民同心，只為盡早恢復民眾正常生活。
據了解，台東縣政府昨天向國防部申請海軍水下作業大隊協助清查水下沉船數量，並盡速清理港區內漂流木，確保港區安全；海軍水下作業大隊今天即至長濱漁港協助主航道礙航物搜索定位及清除作業，經過官兵與地方努力，恢復長濱港運作。
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