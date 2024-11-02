海象惡劣今天才能抽油 救援貨輪被批螺絲鬆

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岸際擱淺，船上有二九○噸油料，昨確認油料未外漏，新北市長侯友宜直呼「老天保佑」。但抽油船趕到後，卻因海象不佳無法作業，只能先布攔油索待命，盼今風雨減緩再上場。

藍營指貨輪從求救到擱淺逾卅六小時，批交通部「螺絲鬆了」。交通部航港局表示，航港局主動發現船舶異常，無應變延遲情形。

「海歷十五號」抽油平台船及「詠順一號」油駁船昨天中午趕到船隻擱淺現場，停靠貨輪左舷試圖抽油，不斷調整位置接管到鈺洲啟航輪。但因貨輪搖晃程度大，恐有漏油或安全疑慮，直到傍晚仍無法抽油，晚間視線不佳更無法進行，只能暫時放棄，再等一晚。

船港局昨與相關單位到場會勘，檢視船體周遭及攔油索，確認油料沒有外漏。但因作業必須確認人員安全無疑，且抽油過程中，也不能因風浪讓油管有斷開外漏疑慮，要百分百沒問題情況下才能進行。

颱風過後，陣風已緩和，海浪也較小，但現場出現濃霧。侯友宜說，這二天運氣不錯，否則經過颱風肆虐，船體早就斷裂。新北環保局表示，會持續監控，確保油汙不外漏。

國民黨立委廖先翔認為，中央處理慢半拍，早該先行把船隻給拖走。新北市議員白珮茹說，鈺洲啟航輪十月廿九日中午就求救，卅日中午才調度拖船「浩克輪」從台中港出發，因故延至卅一日上午抵達基隆，船隻已擱淺；從求救到擱淺逾卅六小時，遺憾交通部螺絲全鬆。

航港局表示，第一時間已洽請基隆、台北二港拖船拖帶，但因惡劣海象，拖船無法抵達，同時同意船東申請陸籍拖船來台，但事故船船員廿九日宣布棄船，陸方拖船便取消來台。