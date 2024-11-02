全台農損2.8億！台南蚵棚全毀 雲林作物泡湯

康芮颱風肆虐，各地災情頻傳，截至昨天下午五時，全台農業災情高達近二點八億元，全台受災學校和館所達三二七間，總受損金額估逾一點一億元。

農業部表示，全台農業產物及民間設施估計損失二億七七三九萬元，以雲林縣損失一億五○○九萬元最多，其次為台東縣、花蓮縣。受損作物主要為蒜頭，被害面積六百公頃，其次為食用玉米、番荔枝、二期水稻及落花生等。

台南沿海正值牡蠣養殖季，強颱康芮造成已放養的數千蚵棚架遭沖毀，幾乎全軍覆沒，蚵農欲哭無淚，台南市農業局初估受損約五千七百棚，損失逾二億六千萬元，將向漁業署爭取相關協助。立委陳亭妃昨邀漁業署等單位會勘，要求政府積極提供災損救助，協助受災漁民恢復生計。

台東農漁損失慘重，縣長饒慶鈴昨天到長濱漁港及成功小港漁港勘災，她說，已有多艘動力膠筏船沉沒、翻覆或漂流，漁民後續如何維生，盼中央重視助解決。另外，釋迦、肚擠橙、香蕉及稻米等農作物受損面積逾五十公頃，釋迦等水果外皮受損、落果，果農說這一季恐無收成了。

雲林縣食用玉米、落花生、蒜頭等受損嚴重，一名玉米農表示，凱米、山陀兒、康芮颱風接二連三，好不容易復耕的玉米又受損，令農民不知如何是好；二期稻作再一周進入收割期，部分稻作因颱風倒伏，稻農一樣難過無語。縣長張麗善等人昨天勘災，要求中央盡快啟動天然災害救助。