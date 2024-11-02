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部落淪為孤島 司馬庫斯路坍逾百人恐斷糧

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰石秀華尤聰光周湘芸／連線報導
司馬庫斯傳變孤島，部落內百餘人受困。圖／翻攝自臉書「Smangus司馬庫斯」
司馬庫斯傳變孤島，部落內百餘人受困。圖／翻攝自臉書「Smangus司馬庫斯」

康芮颱風過境，新竹縣尖石鄉的司馬庫斯，昨聯外道路坍方、橋梁遭沖毀，儼然成為孤島。部落青年徒步向外求援，表示部落存糧約剩三天、百餘人受困。

司馬庫斯部落發展協會總幹事拉互依．倚岕表示，部落族人有六、七人患有慢性病，最晚明天就需要送藥進部落或接族人下山就醫，但現在往外走三公里，路就坍方斷了，不清楚聯外道路狀況，只知距離部落六公里的二號橋沖垮，希望能盡快搶通便道或搭培力橋。

司法庫斯海拔約一五○○公尺，受颱風豪雨影響，對外聯絡道路多處坍方中斷，司馬庫斯二號橋遭沖毀，長達四十公尺橋面斷裂消失，人車都無法進出；山上停電且基地台斷訊。災情直到昨天中午，才由部落青年徒步向外求援揭露。

從尖石鄉泰崗部落出發的司馬庫斯產業道路全長十六公里，因坍方只能挺進十公里處，剩餘道路情況仍無法得知，且沿途大小落石不斷、多處電桿斷裂，山區仍無電可用。

尖石鄉長曾國大說，已請廠商加快復原。新竹縣長楊文科指示盡速搶通，希在道路搶通前，若有必要時，將申請空勤總隊協助投送物資。

明霸克露橋又遭沖毀

康芮颱風造成南部山區大雨，台二○線南橫公路明霸克露鋼便橋再遭暴漲的荖濃溪沖毀七十二公尺，河床便道也遭沖毀一公里，勤和至復興路段全線封閉，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里和梅山里的道路阻斷成孤島。

康芮颱風

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