北市樹倒近3千棵 上班路變障礙賽

強颱康芮侵台，台北市昨天上班上課，但市區多處滿目瘡痍。卓榮泰昨赴立法院備詢前「改道」，表示確實平常走的路沒有通，大樹橫跨路中間，希望北市盡速恢復市容。市長蔣萬安表示，這次風勢太大，路樹倒了近三千棵，昨天沒放假是北北基桃共同決策。

北市統計樹倒逾二八八○棵，災情通報四千八百多件，但國軍和北市府無法趕在上班前全面恢復市容，多處無法通行，公車同受影響；加上鐵路設備受損導致車次延誤，通勤也有困難，民眾抱怨連連，也有里長抱怨北市府人力調度有問題。

卓榮泰對市容未迅速復原的談話，被解讀對蔣市府災後復舊不滿，引發多名國民黨北市議員回擊。議員秦慧珠指出，卓榮泰不是台北市長，應該綜整全國災情，指示盡速搶修才對，現在只談北市，把行政院長的格局做小了，感覺行政院長變成民進黨的發言人。

同黨議員柳采葳奉勸卓揆不要藉機政治操作，山陀兒颱風過境高雄一樣造成行車不順，面對風災中央地方應一條心，但民進黨政府始終愛在災難時踩藍營地方一腳。國民黨高市議員鍾易仲說，山陀兒颱風在高雄造成嚴重災損，路樹倒很多，其他五都齊心協助才逐步清理完成；台北此次也倒很多路樹，機具與國軍人力都需要行政院調度，大家同島一命，中央不要只會噴口水，提出實質協助比較重要。

卓榮泰則表示，中央與地方會密切聯繫合作，加緊腳步做各項災後處理工作。因前一晚仍有風雨、多處樹木倒塌，都會增加第一線救災人員的搶修困難，此刻都正日以繼夜工作，要請國人體諒。

北市府表示，清晨五時就動員跨局處五千人作業，國軍也派出二二○人協助，力拚尖峰時刻的通勤影響降到最低，優先順序是清除主、次要幹道傾倒的枝幹、雜物等，再推進巷弄、公園綠地，預定下周五全市復原。

期間台中市長盧秀燕曾致電關心，表達願意協助北市；蔣萬安表示非常感謝，工務局正盤點量能是否有需求，必要時會尋求支援。

蔣萬安說，北市主要災情是路樹傾倒，二○一五年蘇迪勒颱風市區強陣風到十一級，花兩周復原，前晚康芮颱風風力相同，昨天主、次要幹道都已恢復，要感謝辛苦的清潔隊員。對昨天未比照高雄放「災後重建假」，蔣萬安說，昨天風雨都沒達到停班課標準，北北基桃四市溝通討論後，決定正常上班上課，讓城市運作盡快恢復正常。

康芮颱風昨轉為輕度颱風遠離，中央氣象署下午陸續解除陸上及海上颱風警報。氣象署預報員朱美霖表示，全台普遍都有十級以上強陣風。

氣象署預報員官欣平說，台北地區感受風力強勁，主要是颱風遠離過程中，風向跟台北盆地地形有加乘作用，且北部風向入口較窄，進來產生的風力較強勁。另在颱風靠近過程，高壓跟低壓產生落差，且有東北風加乘，風向跟海峽產生狹管效應，西半部地區也明顯感受到強風。