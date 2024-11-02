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基隆望幽谷步道封閉 宜蘭太平山持續休園

聯合報／ 記者游明煌陳敬丰／連線報導
太平山國家森林遊樂區「宜專一線」11K路基淘空，持續封園。圖／林業保育署提供
太平山國家森林遊樂區「宜專一線」11K路基淘空，持續封園。圖／林業保育署提供

基隆今年4月地震，加上多次強降雨，山陀兒、康芮颱風接連造訪，國立海科館邊坡有大量土石崩落，周邊步道、設施損壞，崩落面積長度逾100公尺，今天起封閉東西兩側的「望幽谷步道」，明年9月整體改善工程完工後再重新開放。

海科館望幽谷步道景色優美，很多居民及外地遊客會前往登山、健行，兩側都是綠林，坡度適合親子同遊。步道西側在山陀兒颱風後，有大量土石崩落現象，周邊步道、設施損壞，崩落面積長度約100公尺，寬度約30公尺，下滑土石最深約5公尺，經土木技師評估要封閉9個月施工。

另今年4月地震，造成步道東側從65高地停車場入口處開始，有多處因地震造成的裂縫，考量東北季風常有強降雨，為避免山區飽含雨水容易山崩、落石及邊坡滑動，以安全考量封閉。中央補助改善，明年9月完工。

宜蘭太平山遊樂區上月30日預警性休園，林保署宜蘭分署昨巡查發現宜專一線11K道路下邊坡崩塌淘空，長度約15公尺，搶通約需3天，持續休園。

園內其他步道、蹦蹦車軌道，目前多零星倒木，待巡視完畢才能評估具體開園日期；林保署轄下其他11條社區行步道，如聖母登山步道、朝陽步道等也將持續封閉，待巡山員巡視安全無虞，下周再行開放。

康芮颱風

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