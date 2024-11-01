颱風康芮釀新竹近1.5萬戶停電 台電搶修99%

台電新竹區處今天晚間指出，颱風康芮導致新竹縣、市曾停電戶數達1萬4978戶，經投入人力、機具搶修，截至今晚9時，尚餘新竹縣尖石鄉約200戶待修，復電率約99%。

台電新竹區營業處提供新聞稿表示，因山區受強風吹斷樹木，大雨導致土石鬆軟、樹木傾倒等，壓損電線，甚至壓斷電桿，為增進搶修效率，今天再召開災害應變會議，並增派人員前往山區支援修復電力。

台電新竹區處指出，颱風康芮導致新竹地區累計曾停電戶數達1萬4978戶，其中新竹縣主要集中橫山、尖石、五峰等地區，新竹市則集中在沿海地區。

台電新竹區處指出，經投入大量人力、機具搶修，截至晚間9時尚餘新竹縣尖石鄉玉峰、錦屏地區約200戶停電，除冷月部落因橋梁遭大水沖斷無法進入搶修外，其餘停電用戶持續搶修中。

台電新竹區處提醒，雖然颱風已遠離，民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，應立即通知台電處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免觸電。