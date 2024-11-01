快訊

康芮釀災…遭質疑北高救災兵力雙標 陸軍司令部回應

亞馬遜財報帶旺！美股早盤上漲300點 市場對就業報告反應小

康芮挾強風！北市民生社區整排鐵皮被吹落 原來是三總的

颱風康芮釀新竹近1.5萬戶停電 台電搶修99%

中央社／ 新竹市1日電

台電新竹區處今天晚間指出，颱風康芮導致新竹縣、市曾停電戶數達1萬4978戶，經投入人力、機具搶修，截至今晚9時，尚餘新竹縣尖石鄉約200戶待修，復電率約99%。

台電新竹區營業處提供新聞稿表示，因山區受強風吹斷樹木，大雨導致土石鬆軟、樹木傾倒等，壓損電線，甚至壓斷電桿，為增進搶修效率，今天再召開災害應變會議，並增派人員前往山區支援修復電力。

台電新竹區處指出，颱風康芮導致新竹地區累計曾停電戶數達1萬4978戶，其中新竹縣主要集中橫山、尖石、五峰等地區，新竹市則集中在沿海地區。

台電新竹區處指出，經投入大量人力、機具搶修，截至晚間9時尚餘新竹縣尖石鄉玉峰、錦屏地區約200戶停電，除冷月部落因橋梁遭大水沖斷無法進入搶修外，其餘停電用戶持續搶修中。

台電新竹區處提醒，雖然颱風已遠離，民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，應立即通知台電處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免觸電。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮遠離新北還有1.1萬沒復電 侯友宜要台電給進度

颱風康芮威力強！房業涵家「洗衣機蓋都被吹走」：一秒決定入住新家

康芮過境苗縣累積2.6萬戶停電 拚全復供

新北仍1萬餘戶停電 台電：已增派人力支援

相關新聞

北市延壽街的整條鐵皮是三總的！ 三總允諾快速修復、賠償

康芮颱風肆虐台灣，雖昨「急行軍」通過，但仍造成不小災情，累計造成2死、580傷，而台北市政府累計接獲近5000件災情通報...

強風吹落…鐵皮壓電線懸半空今晚移除 基隆東信路等路段停電

基隆市信義區東明路160巷一處5層樓民宅，頂樓加蓋鐵皮遮雨棚，昨晚不敵颱風康芮強風，整個散成數塊砸落，鐵皮搖搖欲墜，並壓...

康芮颱風屏東農損近200公頃 紅豆、香蕉、檸檬較嚴重

屏東縣農業10月初時才遭山陀兒颱風重創，稍微恢復元氣又遭康芮颱風來襲，所幸這次不像山陀兒時嚴重。截至今日屏東農損統計被害...

康芮遠離新北還有1.1萬沒復電 侯友宜要台電給進度

康芮颱風遠離，全台各縣市仍在善後，新北市這次總計16萬戶停電，僅次花蓮18萬戶，目前新北仍有1.1萬戶未復電。市長侯友宜...

影／陸籍貨輪擱淺野柳海象差今仍無法抽油 布攔油索待命

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岸際礁石擱淺，船上290油料有外漏汙染海洋威脅，昨晚到今天天凌晨撐過康芮颱風肆虐，今天確...

康芮過境苗縣累積2.6萬戶停電 拚全復供

康芮颱風過境，造成苗栗地區累積曾停電戶數達2萬6000餘戶，台電苗栗區營業處今天表示，經陸續搶修復電，至下午仍有沿海、山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。