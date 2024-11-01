颱風康芮災損路段搶修 台鐵環島路網全恢復通行
颱風康芮侵襲台灣，昨天造成台鐵多處路段受損，台鐵公司今天晚間表示，受損路段已全部搶修完成，環島路網恢復通行。
台鐵統計，這次颱風災情，較嚴重的北迴線和仁與崇德間大量土石流淹沒軌道，長達100公尺、土石1600立方公尺。
另外，花東線的景美與北埔間、南平與光復間、山里站等區間，長達21公里電車線受損；號誌計軸器災損合計70處；玉里與東里線槽被吹翻1700公尺；電子聯鎖充電機故障3處；高型號誌機被吹倒1座；平交道遮斷桿斷裂25處；電纜短路1處；另外，有6處車站因台電復電不及，須自行加油啟用發電機。
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