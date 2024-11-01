颱風康芮影響省道受阻路段 至傍晚仍16處待搶通

中央社／ 台北1日電
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供

颱風康芮造成省道20多處路段因路基毀損、橋被沖毀或遭遇坍方、土石流而受阻，無法通行，公路局全力搶修，到今天傍晚仍有16處待搶通。

交通部公路局發布新聞稿，16處受阻路段及預估搶通時間如下：

台中市和平區台8臨37線11K+800至12K（中橫便道），預計7日搶通。

台中市和平區台8線77K（靈甫橋），預計於2日下午4時搶通。

南投縣仁愛鄉台8線96K（碧綠溪路段），預定2日中午12時搶通。

南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K（榮興路段），預定2日中午12時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700（大禹嶺至天祥路段），尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。

花蓮縣秀林鄉台8線167K+700至184K+500（天祥往閣口路段），尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。

花蓮縣秀林鄉台9線161K+300（匯德隧道北口），預估2日中午12時搶通。

花蓮縣秀林鄉台9丁線45K+700K（觀音路段），預定2日中午12時搶通。

高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），預計10日下午5時搶通。

台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來），預計2日中午12時搶通。

花蓮縣玉里鎮台23線7K至13K（小天祥至望通嶺），預計2日中午12時至傍晚6時陸續搶通。

台東縣東河鄉台23線21K（北源路段），預計2日下午5時搶通。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔），預計4日下午5時時搶通。

花蓮縣玉里鎮台30線0K至5K+500（八通關古道入口），預計2日傍6時搶通。

台東縣長濱鄉台30線29K+500（玉長公路東洞口），預計3日下午5時搶通。

高雄市六龜區台27線2K+500（荖濃路段）北上車道，預計7日下午5時搶通。

康芮颱風

延伸閱讀

新北241校颱風災損續復原 拚11/4全部返校上課

颱風康芮威力強！房業涵家「洗衣機蓋都被吹走」：一秒決定入住新家

台8線尚有56公里未完成勘災 難估搶通時間

康芮遠離翡翠水庫「進帳」另供水發電挹注市庫900萬元

相關新聞

北市延壽街的整條鐵皮是三總的！ 三總允諾快速修復、賠償

康芮颱風肆虐台灣，雖昨「急行軍」通過，但仍造成不小災情，累計造成2死、580傷，而台北市政府累計接獲近5000件災情通報...

台鐵搶通 蘇花拚今通車

台鐵接連受颱風、地震影響，多處路段受損，不僅北迴線和仁=崇德間遭大量土石流淹沒軌道，花東通往台東鐵道路段也有鐵道變形，汐...

全台農損2.8億！台南蚵棚全毀 雲林作物泡湯

康芮颱風肆虐，各地災情頻傳，截至昨天下午五時，全台農業災情高達近二點八億元，全台受災學校和館所達三二七間，總受損金額估逾...

部落淪為孤島 司馬庫斯路坍逾百人恐斷糧

康芮颱風過境，新竹縣尖石鄉的司馬庫斯，昨聯外道路坍方、橋梁遭沖毀，儼然成為孤島。部落青年徒步向外求援，表示部落存糧約剩三...

海象惡劣今天才能抽油 救援貨輪被批螺絲鬆

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岸際擱淺，船上有二九○噸油料，昨確認油料未外漏，新北市長侯友宜直呼「老天保佑」。但抽油船...

基隆望幽谷步道封閉 宜蘭太平山持續休園

基隆今年4月地震，加上多次強降雨，山陀兒、康芮颱風接連造訪，國立海科館邊坡有大量土石崩落，周邊步道、設施損壞，崩落面積長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。