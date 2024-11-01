新北241校颱風災損續復原 拚11/4全部返校上課

新北市府教育局今晚表示，共241所學校受到颱風「康芮」災損，目前各校園陸續災後重整，週末會盡速恢復，讓下星期所有學生可以正常安全到校上課。

教育局晚間發布新聞表示，颱風「康芮」侵襲期間，統計共241所學校遭受不同程度的災損。今天開始全部投入復原，先清除影響學生通行，及影響活動空間安全的障礙。

教育局說，災損包含強降雨導致洩水不及校園淹水、樹木傾倒、多處漏水、雨遮破損、磁磚掉落及校門受損；校園到處都是傾倒的飲水機、掉落的班級牌、碎裂的布告欄櫥窗。

青潭國小校長林愛玲表示，校園生態園區樹木傾倒、枝葉斷裂掉落，今天已經清理及復原完畢。

平溪國小校長黃珮琇表示，平溪區因颱風影響交通及水電供應，學校今天停班停課，住宿舍的學校老師與趕回校園的行政人員，攜手投入校園復原。

針對校園災損復原的資金需求，教育局表示，除人力清除，部分需要機具及廠商施作的項目，將利用週末假日加速修復，以求儘快恢復安全校園，讓下週學生到校時能正常、安心上課。