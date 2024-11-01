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颱風過境受損 台南哈赫拿爾森林延至11/11開放

中央社／ 台南1日電

台南市區最後秘境的荷據時期哈赫拿爾森林，原訂11月4日開放，卻因颱風康芮過境受損，部分樹木及竹林斷折，有待修復，市府敲定延至11月11日再行開放。

台南市副市長趙卿惠今天勘查哈赫拿爾森林受損狀況，她指出，台南市區裡難得保留珍貴大片自然林，期許竹溪哈赫拿爾森林開放後，達到尊重友善森林生態目標，讓市民享受竹溪森林園區整體施作成果。

南市府水利局表示，哈赫拿爾森林整修核心是保全原有生態系統，比鄰河道溪谷，採自然解方推動水利工程，減少混凝土等硬鋪面，保留周邊天然植被，場域自然度高，較易受到自然天災影響。因此，颱風康芮來襲，部分樹木及竹林斷折，影響步道設施，評估需時1週修繕復原。

台南市南區竹溪上游原始森林早存在於荷據時期地圖，稱為哈赫拿爾森林；市府完成竹溪都會休閒水岸及體育園區階段性整治後，沿著金湯橋往上游前進，就到了這片台南市區最珍貴原始森林。

哈赫拿爾森林整修工程位置從竹溪橋到金湯橋共約400公尺，改善竹溪橋至金湯橋間部分坍塌河段護岸及垂直護岸，適度清淤疏濬，避免堵塞造成上游河段溢淹，並種植原生樹種，維持森林健康度及原生水生植物保育，讓人得以慢慢揭開哈赫拿爾森林的神秘面紗，以不同視角感受竹溪自然的美。

康芮颱風

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