快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

北市動物園11/2部分開放 門票均一價50元

中央社／ 台北1日電

颱風康芮逐漸遠離，台北市立動物園今天休園一天整理環境，但仍有多處阻礙通行的大型倒木尚未移除，因此明天僅開放台灣動物區、大貓熊館等部分區域，入園費也降至50元。

台北市立動物園今天透過新聞稿說明，颱風康芮導致災損包含熱帶雨林區、溫帶動物區、非洲動物區等，遭強風連根拔起的大樹落在道路上或活動場中，甚至將周邊圍籬壓垮，即便經過一天搶修，仍有部分較嚴重區域尚未清理完畢。

動物園指出，今天全面檢視動物欄舍、館區建築與遊客設施後，已優先恢復動物糧食運補動線，並確認台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心及昆蟲館明天可安全開放遊客參觀。

動物園表示，其餘無法即刻修復或屬於重型機具往來路線區域明天將暫停開放，遊客列車同步停駛，因此入園門票費將降至均一價新台幣50元，請遊客見諒。

康芮颱風

延伸閱讀

北市36座水門晚間全開 路樹傾倒估3日前處理完畢

颱風康芮襲台 北市建物災害通報1千件市府續處理

28年來最大颱風...北市環局：動員人力更甚山陀兒 國軍也來了

康芮颱風重創文山貓空地區 北市動物園明休園一天

相關新聞

宜蘭台7線、台7甲線搶通 現場採取機動管制至15日

康芮颱風導致宜蘭大同鄉台7線北橫公路英士路段、台7甲線中橫公路宜蘭支線多處坍方，公路局投入機具搶通，今天下午5時雙雙通車...

影／陸籍貨輪擱淺野柳海象差今仍無法抽油 布攔油索待命

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岸際礁石擱淺，船上290油料有外漏汙染海洋威脅，昨晚到今天天凌晨撐過康芮颱風肆虐，今天確...

康芮過境苗縣累積2.6萬戶停電 拚全復供

康芮颱風過境，造成苗栗地區累積曾停電戶數達2萬6000餘戶，台電苗栗區營業處今天表示，經陸續搶修復電，至下午仍有沿海、山...

康芮颱風風力強勁 新北瑞芳40年老樹不敵連根被拔

強烈颱風康芮這次在瑞芳地區帶來不小的雨勢，但更可怕的是陣風，尤其是昨天晚間八點後，動輒8級以上的強陣風，讓瑞芳地區的災情通報量急速上升，樹倒，電桿斷，停電等等狀況，讓搶災單位忙得不可開交。目前已逐步進行市容恢復，請民眾耐心等候。

新北瑞芳東和路強降雨家戶淹水 地方會勘大排找原因

瑞芳區東和里東和路42號一帶的因不明原因導致排水不良，在上次颱風來襲時強降雨無法及時宣洩，導致積水成災，今(1)日新北市議員林裔綺服務處就邀請權責單位現場會勘，要找出瓶頸點並進行改善。

颱風後上班日 新北淡水里長出動志工將馬路倒樹移除

強颱康芮颱風登陸之後轉為輕颱今(1)日快閃離台，新北市淡水區雖然是正常上班上課，但一早許多人出門還是可以看到許多的樹葉樹木，招牌被吹倒在路邊，為了讓居民早上可以順利通勤，區公所優先處理學校周邊道路及主要通勤幹道的路障等問題，有些里長直接出動志工，將橫倒在路中央的樹木進行移除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。