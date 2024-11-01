北市動物園11/2部分開放 門票均一價50元
颱風康芮逐漸遠離，台北市立動物園今天休園一天整理環境，但仍有多處阻礙通行的大型倒木尚未移除，因此明天僅開放台灣動物區、大貓熊館等部分區域，入園費也降至50元。
台北市立動物園今天透過新聞稿說明，颱風康芮導致災損包含熱帶雨林區、溫帶動物區、非洲動物區等，遭強風連根拔起的大樹落在道路上或活動場中，甚至將周邊圍籬壓垮，即便經過一天搶修，仍有部分較嚴重區域尚未清理完畢。
動物園指出，今天全面檢視動物欄舍、館區建築與遊客設施後，已優先恢復動物糧食運補動線，並確認台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心及昆蟲館明天可安全開放遊客參觀。
動物園表示，其餘無法即刻修復或屬於重型機具往來路線區域明天將暫停開放，遊客列車同步停駛，因此入園門票費將降至均一價新台幣50元，請遊客見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言