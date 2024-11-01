康芮過境苗縣累積2.6萬戶停電 拚全復供

康芮颱風過境，造成苗栗地區累積曾停電戶數達2萬6000餘戶，台電苗栗區營業處今天表示，經陸續搶修復電，至下午仍有沿海、山區1420戶停電，力拚今天全數恢復供電。

台電苗栗區營業處處長邱華龍指出，康芮颱風自10月31日凌晨起挾帶強風豪雨襲台，造成苗栗地區截至今天下午1時止，累積曾停電戶數達2萬6652戶，台電投入約百餘人力、車輛及機具進行搶修，陸續復電2萬5232戶。

邱華龍表示，因颱風走勢不定，造成各地災情有所不同，剩餘1420停電戶分散於沿海及山區，多因樹竹倒塌壓損線路，已調派搶修資源，力拼今晚全數復電。

中央氣象署今天下午2時30分解除康芮颱風警報。台電苗栗區營業處指出，颱風雖已遠離，但部分地區仍有強風、大雨發生可能，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自行前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。