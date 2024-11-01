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颱風過境雲林玉米等農損嚴重 藍綠立委為農民請命

中央社／ 雲林縣1日電

颱風康芮過境，雲林縣內玉米、二期稻作等作物災損，雲林縣長張麗善今天勘查，民進黨立委劉建國和國民黨立委丁學忠也接獲農民陳情，都呼籲中央立即因應，減輕損失早日復耕。

依據農情報告，雲林縣今年食用玉米種植面積共2221.79公頃，以土庫鎮400.96公頃、元長鄉385.25公頃、虎尾鎮287.45公頃、褒忠鄉234.96公頃為主，目前由公所通報的初步災損達500公頃以上。

張麗善表示，颱風康芮平均風速8到9級，陣風高達9到12級，對於高莖作物危害甚大，雲林縣種植的玉米，包括食用玉米及青割玉米均受損嚴重，其中食用玉米面積2221公頃，目前統計的受損面積已超過500公頃。

張麗善希望爭取到中央依據速報統計資料及今天現場勘查結果，逕行公告雲林縣食用玉米為現金救助地區，從速讓農民獲得救助、降低損失，早日復耕。

丁學忠表示，颱風接連侵襲，農民才剛復耕再次受康芮重創，虎尾、元長、土庫等鄉鎮公所反應高莖作物玉米受損嚴重，希望免去四方會勘，讓農民可以快速領取到農業部的救助進行復耕。

劉建國也接獲水稻農及玉米農陳情，要求中央農業部立即啟動「水稻保險理賠」及「農業天然災害現金救助」程序，減少農民損失。

康芮颱風

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