台東農損嚴重 莊瑞雄促比照山陀兒免勘災救助

颱風康芮造成台東嚴重農損，民進黨籍立法委員莊瑞雄要求農業部調度收穫機和烘乾機，協助稻農收割，並比照颱風山陀兒免勘災儘速撥付救助金。

莊瑞雄台東服務處發布新聞稿表示，強烈颱風康芮直撲台東縣，台東是重要的農業生產縣，在10月至11月這段期間，正值台東水稻成熟期，超過6000公頃水稻田，在這波強風豪雨侵襲下，面臨倒伏嚴重災損；莊瑞雄要求農業部盡速調度收穫機及烘乾機，協助稻農收割，並請農糧署及台東改良場儘速啟動受災作物實況盤點。

另外，大目種釋迦及鳳梨釋迦已經進入開花期或收穫期，落花生及火龍果等也進入收穫期，還有香蕉及木瓜、茶葉等，都遭受嚴重的傷害，莊瑞雄要求比照山陀兒颱風重創高屏地區時，免勘災儘速撥付天然災害現金救助金，助農民度過難關。

服務處表示，莊瑞雄也對堅守崗位的救災、防災人員表示敬意。