颱風過境台南運河現魚屍 初判濁度飆高影響水質

颱風康芮過境，台南運河今天清晨被發現大批魚屍浮上水面，市府緊急派人撈除，初判是颱風大雨造成運河濁度飆高，影響水質。

台南運河今晨6時許被發現大批魚屍漂浮，當地居民告訴中央社記者，魚屍遍布台南運河盲段至承天橋間河段，引來路過行人關注。

台南市環保局指出，已派人撈除魚屍，現場採水檢驗pH7.5、DO0.68mg/L（溶氧）、溫度27.1℃，其中溶氧異常；初判是颱風大雨影響水質。

環保局表示，一般河川溶氧量低於3.0mg/L，對多數魚類不利或導致死亡，只剩吳郭魚及大肚魚等耐污染魚類；溶氧量低於2.0mg/L，大多魚類已不能生存。欲維持魚類良好棲息環境，水中溶氧量須5mg/L以上。