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新北仍1萬餘戶停電 台電：已增派人力支援

中央社／ 新北1日電

颱風康芮來襲，台電統計至下午4時為止，新北曾停電戶數15萬餘戶，有1萬餘戶待修。市府說，已拜託台電盼今天可全部修復。台電說，部分坍方難進入，已調派支援人力。

市長侯友宜今天分別前往市府災害應變中心、交通控制中心、板橋區國光公園、環河公園、烏來區覽勝橋，視察颱風「康芮」災後復原。

新北災害應變中心統計，此次風災有近2000件災情，多以路樹傾倒為大宗。記者觀察，昨天深夜市府周邊仍有行道樹倒伏，土城區今天上午也有傾倒的路樹，以黃色封鎖塑膠繩圈起。

清掃街道的環保人員，今天一早將大量枝葉先聚集在街角等待清運。不少住戶連忙清理兩天未清運的垃圾。

市府說，災後總動員檢修人行步道、公園遊具等公共設施，鋸除有傾倒、斷枝掉落疑慮的樹木，確保公安。另全力搶通主要幹道，讓交通不受影響。

環保局表示，在確保出勤人員安全前提下，優先恢復主要及次要道路的整潔，呼籲市民加強檢查及清除積水容器，降低病媒蚊孳生機率。

市府說，台北大學特定區、三峽、林口、八里、汐止區等行政區，還有零星災情，將全力以赴，儘量在3天內恢復市容。

依台灣電力公司統計，至下午4時為止，受「康芮」影響，新北曾停電戶數為15萬4000餘戶，仍有1萬2000餘戶等待修復。市府說，已拜託台電盼望今天可全部修復，讓人民恢復正常生活。

台電台北南區營業處以新聞稿表示，部分地區因道路坍方、樹倒，無法進入搶修，以致影響復電進度，請用戶多點耐心並包容與鼓勵。為增進效率，已動員234名工程人員及承攬商全力搶修，並由台中區營業處調派22名人員支援。

康芮颱風

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