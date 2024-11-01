快訊

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

大法官人事案延宕 賴總統今核示謝銘洋代理司法院長

颱風康芮台東農損慘重 水稻釋迦臍橙香蕉均災損

中央社／ 記者盧太城台東縣1日電

颱風康芮帶來強風豪雨，台東農作物受損嚴重，水稻估5成倒伏，產量恐減少逾3成；即將採收的臍橙遭風吹落，農民1年心血全毀；釋迦有樹倒、有落果，目前還無法評估損失。

颱風康芮在東海岸吹起14至15級陣風，台東市區11級陣風，南迴線也有8至10級陣風，台東縱谷有13至15級陣風，任何農作物均禁不起摧殘。

台東縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、國民黨籍立法委員黃建賓今天同往勘災。

釋迦農表示，目前正值鳳梨釋迦果實套袋期，還來不及套袋的幼果，被風侵襲表皮磨破、變黑，就算沒壞掉也變劣果，有套袋的雖然保護果實，但果樹的葉片都被強風吹掉，失去吸收養分和光合作用功能，果樹也會營養不良，影響果實成長；另外也有落果和樹幹傾倒情況，因此整體損失還無法估計。

台東縱谷水稻有泡水、有倒伏，農民今早巡田愁容滿面。關山鎮長彭成豐表示，這次颱風對關山造成很大影響，關山目前有2000多公頃水稻尚未收割，強風豪雨造成約1000公頃倒伏，倒伏的水稻穀粒會掉落，收割時也會掉好幾成，如田持續濕無法收割則會有穗上發芽的情形，所以各種狀況後估收成少3成，評估整個台東水稻逾5成倒伏。

另外，香蕉、甘蔗全倒，臍橙落果，蔬菜類也無一倖免，一片倒伏，整年的心血全泡湯，農民能搶收的就搶收，無法搶收的準備打掉重來。

饒慶鈴指示農業處及鄉鎮市公所盡速查報災損，協助農民縮短作業時間，也盼中央能納入救助範圍，尤其是水稻部分盼能現金救助，彌補農民心血。

黃建賓也表示，會將今天看到的災情儘速向中央反映，請中央協助，也請台東縣政府和各鄉鎮公所儘速彙整災情。

康芮颱風

延伸閱讀

強颱康芮釀災！今上午解除陸上警報 全台2死580傷

颱風康芮侵襲 南投零星樹木傾倒陸續清除

颱風康芮初估326校受災 損失逾1.1億元

颱風康芮襲台 北市建物災害通報1千件市府續處理

相關新聞

「上帝部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

新竹縣尖石鄉被譽為「上帝部落」的司馬庫斯，今天下午有部落居民拔山涉水徒步向外求援，傳出部落因多處道路坍方、橋梁斷裂，已成...

彰化民眾哀嚎「怎還沒復電?」 台電：多數已搶通復電

彰化縣因颱風二天以來累積到今日共有鹿港鎮、芳苑等鄉鎮17357 戶停電，今天下午仍有民眾很崩潰怎麼還沒復電，台電表示，截...

新北瑞芳東和路強降雨家戶淹水 地方會勘大排找原因

瑞芳區東和里東和路42號一帶的因不明原因導致排水不良，在上次颱風來襲時強降雨無法及時宣洩，導致積水成災，今(1)日新北市議員林裔綺服務處就邀請權責單位現場會勘，要找出瓶頸點並進行改善。

颱風後上班日 新北淡水里長出動志工將馬路倒樹移除

強颱康芮颱風登陸之後轉為輕颱今(1)日快閃離台，新北市淡水區雖然是正常上班上課，但一早許多人出門還是可以看到許多的樹葉樹木，招牌被吹倒在路邊，為了讓居民早上可以順利通勤，區公所優先處理學校周邊道路及主要通勤幹道的路障等問題，有些里長直接出動志工，將橫倒在路中央的樹木進行移除。

康芮颱風北市學校120件災損 教局：授權校方動支經費復原

康芮颱風撲台，北市路樹倒塌、招牌飛落等多處災情，今恢復正常上班課，教育局昨晚要求各級學校應全面檢視校內各空間、場地、教室...

台東農損嚴重 莊瑞雄促比照山陀兒免勘災救助

颱風康芮造成台東嚴重農損，民進黨籍立法委員莊瑞雄要求農業部調度收穫機和烘乾機，協助稻農收割，並比照颱風山陀兒免勘災儘速撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。