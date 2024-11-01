颱風後上班日 新北淡水里長出動志工將馬路倒樹移除

強颱康芮颱風登陸之後轉為輕颱今(1)日快閃離台，新北市淡水區雖然是正常上班上課，但一早許多人出門還是可以看到許多的樹葉樹木，招牌被吹倒在路邊，為了讓居民早上可以順利通勤，區公所優先處理學校周邊道路及主要通勤幹道的路障等問題，有些里長直接出動志工，將橫倒在路中央的樹木進行移除。

新民里長林聖傑說，一早就發現新民街222巷有路樹橫擋在路中間，除了通報公所之外，更與志工一起用工具將樹木先行鋸開，以免影響到鄰近社區居民的通勤時間。

新興里長吳錦泉說，工地鐵皮圍籬在昨天白天就被吹倒，甚至還鐵片被吹到馬路上，雖然區公所有先行處理，但工地範圍大需要大型機具，使終聯絡不到建商來處理，痛批不負責任。

淡水區長陳炳仲表示，這次颱風帶來的風勢相當強大，光是處理案件就超過2百多件，而一早首要任務就是優先處理學校周邊道路及主要通勤幹道的路障等問題，確保市民在上班上課通勤路線暢通，另外到上午為止淡水還有2800多戶正在停電當中，也聯繫台電公司，預計晚上前全數即可復電。