新北瑞芳東和路強降雨家戶淹水 地方會勘大排找原因

瑞芳區東和里東和路42號一帶的因不明原因導致排水不良，在上次颱風來襲時強降雨無法及時宣洩，導致積水成災，今(1)日新北市議員林裔綺服務處就邀請權責單位現場會勘，要找出瓶頸點並進行改善。

住戶陳先生就說，早期這裡的大排沒有加蓋，上頭是一座橋，後來才有現在的路面，因此猜測可能是因底下的舊橋設施影響排水，希望有關單位明查，以免現在一出現強降雨，就又開始擔心淹水的情形再度上演。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，東和路這段排水，是承接上方山區的水量，一旦強降雨發生，雨水無法及時宣洩，就會溢流到路面甚至積水，目前先請公所至大排進行檢視，要確認瓶頸點為何處，才導致雨水宣洩不及，之後要再安排會勘說明，並進一步尋求改善。