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康芮颱風風力強勁 新北瑞芳40年老樹不敵連根被拔

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
強烈颱風康芮瑞芳地區風勢真的很強勁，連四十年的老樹都不堪一擊，建成公園裡好幾顆老樹都被連根拔起。 圖／觀天下有線電視提供
強烈颱風康芮瑞芳地區風勢真的很強勁，連四十年的老樹都不堪一擊，建成公園裡好幾顆老樹都被連根拔起。 圖／觀天下有線電視提供

強烈颱風康芮這次在瑞芳地區帶來不小的雨勢，但更可怕的是陣風，尤其是昨天晚間八點後，動輒8級以上的強陣風，讓瑞芳地區的災情通報量急速上升，樹倒，電桿斷，停電等等狀況，讓搶災單位忙得不可開交。目前已逐步進行市容恢復，請民眾耐心等候。

即使康芮颱風逐漸遠離，但恢復家園的工作才正要開始，許多里長就像這樣拿著手機拍下災情，然後再通報公所進行災後處理。來到位於市區的建成公園，路樹都被連被拔起，現場滿目瘡痍。

龍興里里長黃錫基說，這次颱風的風勢真的很強勁，連四十年的老樹都不堪一擊，建成公園裡好幾顆老樹都被連根拔起，連擺放在一旁的體健設施也遭殃，被樹倒壓住，目前公園也算是無法讓民眾使用了。

瑞芳區區長楊勝閔說，康芮颱風昨日在瑞芳帶來相當強力的風勢，災情通報案件占大宗的就是路樹幾乎都是連根拔起，目前以影響交通的優先處理，還有電桿幾乎都是被吹到攔腰折，也造成多處發生停電，目前台電也在積極搶修，希望今日可以全面恢復供電。

康芮颱風

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