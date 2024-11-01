康芮颱風過境後南投山區道路受損 多處園區已宣布休園
康芮颱風過境後，清境農場因青青草原許多樹木倒伏，宣布11月2日休園1天外，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區則因強風，造成南投山區道路部分坍塌、中斷尚未搶通決定延長休園一周，而玉山國家公園主峰線直接對上颱風行徑路線，巡山人員為求安全，尚未進山查看步道毀損，原則上休園至下周一再視情況開放。
清境農場表示，這次康芮颱風對仁愛鄉山區影響很大，雖然目前抵達清境的道路都已暢通，但因為強風迎風面所在的青青草原，許多樹木倒伏影響園區，園區工作人員需要花一點時間整理，決定11月2日休園1天，至於國民賓館因有建築物抵擋強風，受損並不嚴重，目前仍可正常供應食宿。
林業保育署指出，因受到康芮颱風影響，合歡山山區一度出現破紀錄的17級陣風及雨勢，未來不排除持續可能發生大雨或豪雨現象，顧及遊客安全及園區設施修繕，合歡山國家森林遊樂區決定將延至11月7日開園，奧萬大國家森林遊樂區將於11月9日重新開園，另能高越嶺國家步道西段及天池山莊，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響造成步道中斷，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放，相關訊息請利用台灣山林悠遊網 https://recreation.forest.gov.tw/ 查詢。
玉山國家公園強調在颱風發布海上陸上警報後，已封園並通知所有登山客下山，目前山區已無山友逗留，由於尚不知各個登山步道是否受到康芮颱風的損害，為保護巡山人員安全，將待風雨暫歇後，再上山檢視步道的安全回報，提醒國人隨時注意天候動態，颱風期間應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全。
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