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颱風康芮初估326校受災 損失逾1.1億元

中央社／ 台北1日電

颱風康芮遠離，各級學校今天多數恢復上課，教職員工巡視校園後陸續回報受災情形。教育部下午統計有326校受災，損失金額超過新台幣1.1億元。

教育部今天公布校安中心統計，截至下午2時30分，全國共326所學校回報康芮颱風災損情形（另有社教館所1間，共327所），初估損失1億1202萬元。

以校數而言，花蓮縣59校最多，其次是新北市49校，台南市有30校。損失金額統計，花蓮縣的3979萬元最高，其次是台北市2262萬元，新北市為1338萬元。

台北市的災損金額較高，主要是私立大同大學回報2面圍牆、7株樹木傾倒，損失估達2000萬元。

花蓮縣受災最嚴重的是卓溪國小，因操場嚴重淹水、紅土流失、射箭箭靶毀損、走廊宿舍及倉庫淹水、樹木傾斜、監視系統20支攝影機全毀等，損失估達1054萬元。

花蓮縣美崙國中2棟樓的屋頂鋼瓦遭吹落，須全面更換，加上校園內10棵樹倒及斷裂，估損失達850萬元。

教育部指出，目前都是初估金額，等災後復原時，學校會再確切評估，並經由各縣市主管單位確認、彙整後，將正確災損金額陳報行政院。

康芮颱風

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