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颱風康芮致全台8.9萬戶仍停電 台電持續搶修

中央社／ 台北1日電
康芮颱風肆虐，北部不少地區電力中斷，今新北市至少12校學生上課發現學校仍停電。圖／台電提供
康芮颱風肆虐，北部不少地區電力中斷，今新北市至少12校學生上課發現學校仍停電。圖／台電提供

颱風康芮暴風圈今天清晨逐漸離台，台電表示，截至今天下午2時，全台曾停電戶數89.3萬戶，其中80.3萬戶已修復，剩下8.9萬戶尚未復電，主要停電地區包括花蓮縣、台東縣，合計仍有約4萬戶停電，台電將全力搶修，逐步恢復各區域供電。

交通部中央氣象署今天上午11時30分解除颱風康芮陸上颱風警報，下午2時30分解除海上警報。

台電表示，截至今天下午2時，全台曾停電戶數89萬3162戶，其中80萬3366戶已修復，8萬9796戶尚未復電，包括花蓮縣2萬1602戶、台東縣2萬50戶、桃園市1萬2998戶、新北市1萬1980戶、嘉義縣5478戶、台中市4110戶、雲林縣3815戶、台北市3271戶、宜蘭縣1527戶、南投縣1521戶、新竹縣1039戶、苗栗縣703戶、高雄市662戶、台南市572戶、彰化縣456戶和基隆市12戶。

台電表示，各地風雨稍減弱，已立即動員所有自有及承攬商人力，加速進行搶修復電工作，但市區多處因災後樹木傾倒狀況嚴重尚待清理，加上許多縣市今天恢復上班上課，受部分道路交通阻塞影響，進而增加搶修難度。

面對颱風災情，台電表示，正與各地方政府密切合作、全力搶修，逐步恢復各區域供電，請民眾理解並體諒。

台電提醒，用戶若有停電情形請先判斷是僅自己單獨一戶停電或周邊用戶都停電，若只有自己一戶單獨停電，建議先檢查自家開關是否跳脫或設備故障，若有異常請聯繫機電人員協助處理。

康芮颱風

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