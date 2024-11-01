走在西門町…康芮強風瞬間吹落「西」字！行人驚呼：差點歸西
康芮颱風昨（31日）晚在台北市颳起10級以上陣風，路上隨處可見被吹落的招牌和傾倒的路樹。一名網友分享他走在西門町徒步區時下著雨，「西門町」招牌上的「西」剛好掉落在地面，且已有破損的情況，讓他驚呼：「差點被砸死！」
網友在Threads發文表示，因為和朋友約好要去看電影首映會來到西門町，沒想到剛出捷運站就看到寫著「西門町」大招牌上的「西」字被風雨吹落至地面，上頭還出現剝落的狀況，原PO看到後心有餘悸「差點被西門町的西砸死」，隨後以麻將術語開玩笑說「有人要碰地上那張『西』嗎？」
貼文一出網友紛紛以「西」字搞笑留言，「差點歸西耶」、「差點砸西郎（砸死人）」、「如果真的砸到會叫西狼町嗎」、「根本是要讓你上西天」、「差點到西方極樂世界」、「難怪昨天都沒摸到西」、「它是叫你該打麻將了」、「在信義路上可能會被招牌砸死」、「今天被早餐店招牌打到屁股」，還有人疑惑「劉德華都取消了首映會沒取消喔」。
不過也有人對颱風天出門娛樂不以為然，「老實說非必要情況下出門出了什麼事都是活該」、「颱風天出去真的要小心」、「颱風天待在家很難嗎？」
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